Picante mano a mano: Thiago Medina sorprendió al contar por qué no quiere tener más hijos

Daniela, por su parte, explicó que aquel período fue complejo para ambos: “Tuvimos un embarazo muy fuerte. Yo tenía las hormonas multiplicadas, eran dos bebés y ninguno de los dos la pasó bien. Pero reconozco que Thiago me ayudó muchísimo”.

Más allá de las diferencias, Celis dejó claro que, a pesar de las dificultades, el vínculo como padres sigue intacto. Incluso recordó que en su momento habían evaluado la posibilidad de adoptar, lo que abre la puerta a que esa idea se concrete en el futuro.

La polémica se encendió porque muchos interpretaron la frase de Thiago como una minimización de lo vivido por su ex. Sin embargo, el ex Gran Hermano reiteró que su intención no fue restar importancia al esfuerzo de Celis, sino explicar por qué no desea volver a pasar por un proceso tan demandante.