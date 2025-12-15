Piden la detención de un exjugador de Vélez, acusado de violación, por entorpecer la investigación

image

El caso se remonta a marzo de 2024, cuando cuatro jugadores que integraban el plantel de Vélez fueron denunciados por una periodista deportiva tucumana por abuso sexual. Los acusados son Sebastián Sosa, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré, por un hecho que habría ocurrido tras un partido ante Atlético Tucumán por la Copa de la Liga.

Florentín, Osorio y Cufré estuvieron detenidos bajo prisión domiciliaria y luego recuperaron la libertad. Tras la rescisión de su contrato con Vélez, Florentín firmó con Central Córdoba de Santiago del Estero hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque todo indica que no continuará en el club y que podría seguir su carrera en Olimpia, de Paraguay, con permiso judicial para salir del país.

En cuanto a las imputaciones, Florentín y Cufré están acusados como coautores de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas y enfrentan penas de entre ocho y 20 años de prisión. Sosa está imputado como partícipe secundario del mismo delito, con una pena mínima de ocho años, mientras que Osorio enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal, con condenas que van de seis a 15 años.

La causa está a cargo de la fiscal Adriana Reinoso Cuello y, por el momento, no fue elevada a juicio. Todos los imputados permanecen en libertad mientras se resuelven los planteos presentados en el expediente.