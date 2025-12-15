Piden la detención de un exjugador de Vélez, acusado de violación, por entorpecer la investigación
Los abogados de la denunciante pidieron la detención de José Florentín, ex Vélez, por entorpecer la investigación judicial que se sigue en Tucumán.
La Justicia de Tucumán analiza un pedido de detención contra José Florentín, exjugador de Vélez y actualmente en Central Córdoba, acusado de violación. Los abogados de la denunciante sostienen que presentó una contradenuncia falsa para entorpecer la investigación y poner en riesgo a la víctima.
En las últimas horas, la defensa de la joven denunciante solicitó la detención inmediata del futbolista, uno de los cuatro exjugadores del Fortín acusados de abuso sexual. El pedido apunta a que el mediocampista paraguayo quede en prisión preventiva. Según los abogados de la víctima, Florentín realizó maniobras con el objetivo de “entorpecer la investigación”, a partir de la presentación de una contradenuncia que consideran falsa y que habría derivado en medidas judiciales que afectaron de manera directa a la denunciante.
El pedido de detención y las acusaciones contra José Florentín
En el escrito elevado al expediente, la defensa sostiene que el futbolista incurrió en una “manipulación de la prueba” y en una “falsa denuncia”, conductas que —afirman— ponen “en riesgo la vida de la víctima de abuso sexual”. En ese sentido, recuerdan que la joven intentó quitarse la vida hace algunas semanas y que se encuentra bajo tratamiento psicológico.
“Está cometiendo actos de turbación, intimidación y hostigamiento de manera directa e indirecta hacia los testigos y la víctima, con el fin de que no declaren o que la víctima se quite la vida”, señalaron los abogados, quienes advirtieron que esos hechos podrían incluso configurar el delito de instigación al suicidio.
La contradenuncia por “falso testimonio” había sido presentada en octubre por la familia del jugador, en la que acusaron a los abogados Patricia Neme y Franco Venditti de haber elaborado un plan para sostener la acusación contra los futbolistas. A raíz de ello, la Justicia ordenó allanamientos en la casa del padre de la víctima y en los estudios de los letrados.
El caso se remonta a marzo de 2024, cuando cuatro jugadores que integraban el plantel de Vélez fueron denunciados por una periodista deportiva tucumana por abuso sexual. Los acusados son Sebastián Sosa, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré, por un hecho que habría ocurrido tras un partido ante Atlético Tucumán por la Copa de la Liga.
Florentín, Osorio y Cufré estuvieron detenidos bajo prisión domiciliaria y luego recuperaron la libertad. Tras la rescisión de su contrato con Vélez, Florentín firmó con Central Córdoba de Santiago del Estero hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque todo indica que no continuará en el club y que podría seguir su carrera en Olimpia, de Paraguay, con permiso judicial para salir del país.
En cuanto a las imputaciones, Florentín y Cufré están acusados como coautores de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas y enfrentan penas de entre ocho y 20 años de prisión. Sosa está imputado como partícipe secundario del mismo delito, con una pena mínima de ocho años, mientras que Osorio enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal, con condenas que van de seis a 15 años.
La causa está a cargo de la fiscal Adriana Reinoso Cuello y, por el momento, no fue elevada a juicio. Todos los imputados permanecen en libertad mientras se resuelven los planteos presentados en el expediente.
