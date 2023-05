El golazo de Pillud en la derrota de Racing ante Talleres

La Academia, que tiene 18 unidades y quedó muy pero muy lejos del líder River (37), no le encontró la vuelta y pese a los descuentos de Iván Pillud y Nicolás Oroz no pudo llegar al empate. El defensor, y uno de los grandes referentes del plantel, ingresó en el complemento y unos minutos más tarde marcó un verdadero golazo que si bien no alcanzó quedará en su registro personal como uno de los más lindos de su carrera.