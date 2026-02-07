Pintadas de apoyo a Gustavo Costas en el Cilindro en medio del mal arranque de Racing
A horas del duelo ante Argentinos Juniors, aparecieron mensajes en las inmediaciones del estadio que respaldan al DT.
El difícil comienzo de Racing en el Torneo Apertura, todavía sin triunfos y con resultados que encendieron las alarmas, empezó a generar ruido puertas adentro y afuera del club. Sin embargo, en la previa del partido de este sábado frente a Argentinos Juniors, el clima en Avellaneda sumó un capítulo inesperado: el estadio amaneció con pintadas en respaldo al entrenador Gustavo Costas.
En las inmediaciones del Cilindro apareció un mensaje contundente que rápidamente se hizo notar: “Con Costas no se jode, es de Racing de verdad”. La frase, sin firma ni destinatarios explícitos, dejó en claro que una parte de los hinchas no responsabiliza al DT por el flojo arranque y apunta a otros factores que vienen afectando el rendimiento del equipo.
El Apertura había comenzado con expectativas renovadas para la Academia, impulsadas por la llegada de refuerzos de peso como Valentín Carboni. No obstante, el equipo todavía no logró encontrar funcionamiento. Los recién llegados no terminan de acoplarse, Adrián Martínez aparece demasiado aislado en ataque y futbolistas que venían siendo claves bajaron su nivel. Entre ellos, Santiago Sosa, que no logró recuperar su mejor versión tras la fractura del seno maxilar sufrida a fines del año pasado, y Facundo Cambeses, lejos del cierre sólido que había mostrado en 2025.
A este panorama se sumaron complicaciones en el armado del plantel. En las últimas horas se confirmó la salida de Ignacio Nardoni a Gremio, una baja sensible que obligó a reacomodar el mediocampo. Además, las lesiones comenzaron a jugar su partido: Nazareno Colombo sufrió un traumatismo en la cresta ilíaca derecha y sería reemplazado por Marco Di Césare, mientras que Ignacio Rodríguez padece un esguince de tobillo, aunque el lateral izquierdo seguirá siendo ocupado por Gabriel Rojas.
En este contexto adverso, el respaldo callejero al entrenador aparece como una señal fuerte en la previa de un encuentro clave. Racing no solo se juega tres puntos frente al Bicho: también está en disputa la tranquilidad de un proceso que, pese a los logros obtenidos, nunca logró escapar del todo a las críticas. Por ahora, al menos una parte de la hinchada dejó en claro de qué lado está.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario