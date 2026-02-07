Pintadas de apoyo a Gustavo Costas en el Cilindro en medio del mal arranque de Racing

El Apertura había comenzado con expectativas renovadas para la Academia, impulsadas por la llegada de refuerzos de peso como Valentín Carboni. No obstante, el equipo todavía no logró encontrar funcionamiento. Los recién llegados no terminan de acoplarse, Adrián Martínez aparece demasiado aislado en ataque y futbolistas que venían siendo claves bajaron su nivel. Entre ellos, Santiago Sosa, que no logró recuperar su mejor versión tras la fractura del seno maxilar sufrida a fines del año pasado, y Facundo Cambeses, lejos del cierre sólido que había mostrado en 2025.