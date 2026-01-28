Ángel Di María encendió el Cilindro con un golazo para Rosario Central: el video
El “Fideo" abrió el marcador en el partido ante Racing, en uno de los partidos más apasionantes de la segunda fecha del Torneo Apertura.
En un encuentro cargado de emociones y con ritmo intenso, Ángel Di María se robó todas las miradas en Avellaneda y fue el encargado de abrir el marcador para Rosario Central frente a Racing, en uno de los partidos más atractivos de la jornada. El zurdo dejó su sello con una definición exquisita que rápidamente se convirtió en uno de los goles destacados del campeonato.
El tanto llegó a los 23 minutos del primer tiempo, en un contexto de partido dinámico y con constantes transiciones. A pesar del mal estado del campo de juego en el Cilindro, el trámite no dio respiro y ambos equipos buscaron el arco rival desde el inicio, generando un espectáculo intenso para el público presente.
En medio de ese ida y vuelta, apareció la jerarquía del “Fideo”. Tras una buena combinación colectiva, Di María recibió dentro del área, se tomó el tiempo justo para enganchar y con un amague sutil, sacó una definición magistral de tres dedos, cruzada y precisa, imposible para el arquero.
El gol no solo significó la apertura del marcador, sino también una muestra más del momento que atraviesa el campeón del mundo, que sigue siendo determinante desde su regreso al club que lo vio nacer futbolísticamente. Cada intervención suya genera peligro y levanta a los hinchas del Canalla.
Con este tanto, Di María llegó a su octavo gol en 16 partidos desde su vuelta a Rosario Central tras más de diez años en el fútbol europeo. Además, alcanzó el decimocuarto tanto en su historia con la camiseta auriazul, reafirmando el vínculo especial con el club de sus amores y demostrando que su calidad sigue intacta.
Cómo llegan Racing y Rosario Central en el Torneo Apertura
La Academia llega con la necesidad de levantar su nivel luego de la derrota sufrida en el debut frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, un partido en el que el equipo quedó en deuda desde lo futbolístico.
Por su parte, Rosario Central, dirigido por Jorge Almirón, que tampoco pudo sumar en su presentación inicial tras caer de manera ajustada ante Belgrano de Córdoba.
