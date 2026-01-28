Ángel Di María encendió el Cilindro con un golazo para Rosario Central: el video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2016640450346524864?t=9C0kA4Nn1qYs1u5woqqNZA&s=19&partner=&hide_thread=false El golazo de Di María a Racing en el Cilindro. pic.twitter.com/fSsHG7srOR — minutouno (@minutounocom) January 28, 2026

Cómo llegan Racing y Rosario Central en el Torneo Apertura

La Academia llega con la necesidad de levantar su nivel luego de la derrota sufrida en el debut frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, un partido en el que el equipo quedó en deuda desde lo futbolístico.

Por su parte, Rosario Central, dirigido por Jorge Almirón, que tampoco pudo sumar en su presentación inicial tras caer de manera ajustada ante Belgrano de Córdoba.