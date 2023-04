Gerard Piqué reveló detalles de sus fiestas en Barcelona: "Salía más que el sol"

En una entrevista con el periodista Gerard Romero para Jijantes, el catalán recordó un incidente en el que Pep Guardiola lo descubrió saliendo de fiesta: “Tenía una relación espectacular con Pep, pero el último año fue un poco más tenso. En Fin de Año, siempre iba a Puigcerdà y bebía demasiado. Hacía frío y siempre iba en mangas cortas. Como resultado, todos los años tenía anginas el 2 de enero. Y no sé por qué, él vio una foto mía con nieve y yo con mangas cortas”, comenzó recordando Piqué.

“Fuimos a Tenerife para un partido, un vuelo de tres horas, en el que vinieron mis padres a verme, pero me dejó sin convocar. Me comí todo el viaje. Luego me puso una multa de 12 mil euros y una comida para todo el equipo que también me costó mucho”, agregó el exfutbolista en relación al castigo del entrenador.

