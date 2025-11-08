Talleres le ganó a Platense, se metió en la pelea por los playoffs y se alejó del descenso
Por su parte, el Calamar se quedó sin chances de ingresar en la próxima fase, tras un semestre para el olvido.
El Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba fue testigo del cruce entre Talleres y Platense este sábado desde las 19:15, por la 15ª fecha del Torneo Clausura. La "T" logró una victoria clave por 1-0, para consolidarse y tomar un respiro de la tabla que lo deja complicado ante un posible descenso.
En tanto, el "Calamar" atraviesa una etapa de transición tras cambios en su dirección técnica, tras un semestre para el olvido.
Talleres vs. Platense: resultado en vivo
Cómo llegaron Talleres y Platense a este duelo
Bajo la dirección de Carlos Tevez, Talleres buscó capitalizar el envión anímico que significó su reciente y valiosa victoria 1-0 ante Vélez en Liniers.
La situación del club es dual: si bien la "T" estaba a solo tres puntos de la zona de descenso directo por tabla anual, la victoria de este fin de semana le permite afianzarse en los puestos de playoffs del Clausura. Este triunfo le da un respiro en la lucha por la permanencia.
El semestre de Platense ha sido decepcionante, con solo dos victorias, lo que derivó en la salida del entrenador Cristian "Kily" González. El equipo ya no tiene opciones de clasificar para defender el título que ganó en junio.
Tras el empate 1-1 contra Sarmiento de Junín, el principal objetivo del "Calamar" se centraba en la planificación de la próxima temporada. La directiva busca concretar el regreso de la dupla técnica de Gómez-Orsi para que encabecen el proyecto deportivo que incluirá la participación en una competencia continental.
Formaciones del duelo
Talleres vs. Platense: datos del partido
- Hora: 19.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Diego Ceballos
- Estadio: Mario Alberto Kempes
