Habló el abogado del arquero de Platense detenido: qué dijo

“Nuestra versión de los hechos es la que relatan los testigos. Hubo un desapoderamiento de un celular, que es de Ignacio, por parte de la denunciante. Una cuestión de celos, le revisó los mensajes, y no se lo devolvió hasta que lo encautó la Policía ayer”, continuó.

Su versión de los hechos fue la siguiente: “Ignacio se acostó a dormir. Se despertó a las 4 de la mañana viendo a la denunciante usando su celular, se lo pidió. Ella hizo un planteo de celos. Él necesitaba el celular por múltiples motivos, incluso su trabajo como deportista, no por capricho. Él decidió llamar a un vecino y a la Policía ante la negativa de la denunciante. Aún así no se lo quiso devolver. Cuando él quiere tomar el celular, ella le muerde la mano. De ahí toda la sangre, que es de Ignacio. Las lesiones que ella aduce son de antigua data, no del martes a la madrugada ni causadas por Ignacio”.

Qué dijo el abogado de Ignacio Arce

