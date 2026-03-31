Cambio de horario para Argentina-Zambia: el partido arrancará un rato más tarde
El amistoso en la Bombonera sufrió una modificación de último momento y comenzará 15 minutos después de lo previsto, en la antesala del Mundial 2026.
El esperado amistoso entre la Selección Argentina y Selección de Zambia tuvo una modificación inesperada en su programación y finalmente comenzará más tarde de lo anunciado inicialmente. El encuentro, que debía disputarse a las 20:15, fue reprogramado para las 20:30, generando una leve demora que obligará a los hinchas a esperar unos minutos más en la previa.
La información fue confirmada a pocas horas del inicio del partido, aunque no trascendieron los motivos específicos que llevaron a tomar esta decisión. A pesar de tratarse de un cambio menor, el ajuste en el horario generó repercusión entre los fanáticos que ya se preparaban para el arranque del encuentro en la Bombonera, escenario elegido para esta despedida del equipo en el país antes del viaje rumbo al Mundial 2026.
El compromiso frente al conjunto africano tiene un valor especial para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, ya que será la última presentación en suelo argentino antes de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio. Además, existe una gran expectativa por lo que podría ser una de las últimas veces que Lionel Messi juegue ante el público local con la camiseta albiceleste.
En lo estrictamente deportivo, el seleccionado nacional llega con algunas dudas luego de su reciente victoria por 2-1 frente a Mauritania. Si bien el resultado fue positivo, el rendimiento del equipo, especialmente en el segundo tiempo, dejó ciertas preocupaciones en el cuerpo técnico, que buscará ajustar detalles antes del inicio del torneo más importante del calendario internacional.
Más allá del partido, la jornada contará con un cierre especial pensado para los hinchas. Una vez finalizado el encuentro, se llevará a cabo un espectáculo musical que incluirá la participación de artistas como Rodrigo Tapari, Los Totora, Tiago PZK, Yami Safdie y Cruzando el Charco, lo que convertirá la noche en un evento completo.
En cuanto a la venta de entradas, aún quedan localidades disponibles pese a la magnitud del evento. Los precios varían entre los 90 mil y los 490 mil pesos, lo que refleja tanto la expectativa generada como el carácter especial del partido. Con todo listo, solo resta que ruede la pelota para que la Scaloneta tenga su última prueba ante su gente.
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