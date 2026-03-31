Cambio de horario para Argentina-Zambia: el partido arrancará un rato más tarde

El compromiso frente al conjunto africano tiene un valor especial para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, ya que será la última presentación en suelo argentino antes de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio. Además, existe una gran expectativa por lo que podría ser una de las últimas veces que Lionel Messi juegue ante el público local con la camiseta albiceleste.