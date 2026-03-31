Conmoción en el Hospital Churruca: una paciente se arrojó al vacío y fue asistida de urgencia

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El adolescente que ingresó armado a una escuela de Santa Fe estaba bajo tratamiento psicológico

Los abogados del padre del adolescente de 15 años que protagonizó el ataque en la escuela de San Cristóbal, Santa Fe, aseguró que el chico había atravesado situaciones de hostigamiento escolar y que estaba bajo tratamiento psicológico.

"Estaba bajo tratamiento psicológico, no psiquiátrico, y se había infringido autolesiones en el brazo en una oportunidad, no fue reiterado", precisó Mariana Oroño, también integrante del equipo legal, en declaraciones a C5N.

En la misma línea, Néstor Oroño describió al adolescente como "una persona introvertida, que pasaba mucho tiempo frente a la computadora y tenía muy pocos amigos", y sostuvo que no había señales previas que hicieran prever un hecho de estas características: "Hablamos por boca del padre: no había síntomas ni alarma", agregó.

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Sin embargo, esta versión contrasta con otros testimonios. Carmen, madre de un estudiante que compartía curso con el adolescente, relativizó la hipótesis del bullying y señaló la existencia de "problemas familiares".

Desde la defensa también confirmaron que los padres del joven están atravesando un proceso de separación, motivo por el que la madre reside en Santa Fe y el padre en Entre Ríos: "No tenía contacto físico habitual con su papá por la distancia, pero sí mantenían comunicación telefónica", indicaron.

A pesar de estos antecedentes, el abogado insistió en que "nada hacía prever un episodio de esta violencia". También señaló que ambos padres se encuentran "muy golpeados y devastados" por lo ocurrido.