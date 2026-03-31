El tirador de San Cristóbal rompió el silencio: "No fue contra nadie en particular, fue contra todos"
G.C., de 15 años, asesinó a Ian Cabrera de 13 e hirió a otros dos compañeros al dispararles con una escopeta dentro de la escuela.
"No fue contra nadie en particular, fue contra todos", fue una de las frases que pronunció G.C., el adolescente de 15 años que mató a Ian Cabrera e hirió a otros dos jóvenes tras disparar con una escopeta dentro de la Escuela N°40 de San Cristóbal, provincia de Santa Fe.
El tirador rompió el silencio tras el brutal ataque y habló con sus abogados en la previa de la audiencia imputativa. Según trascendió por parte de sus abogados, el adolescente es consciente de que mató a un compañero, que agarró la escopeta y disparó a mansalva contra sus propios compañeros.
G.C. reconoció que fue con la escopeta calibre 12 70 a la escuela, pero aclaró que no fue a atacar a alguien en particular, sino que disparó “contra todos”.
Respeto a su situación personal, contó que estaba en tratamiento psicológico desde hace un tiempo atrás y reveló que tiene ideas y pensamientos suicidas desde los 10 años. Sin embargo, admitió que no se animó a contarle a su psicólogo sobre estos episodios, que incluyeron autoinfligirse lesiones.
Entre otras frases que pronunció, resuena una en particular: “Me siento un bicho raro”, expresó, según revelaron en C5N.
Los dichos de G.C. fueron revelados durante dos intervenciones que tuvo el menor en las últimas horas con su equipo de abogados, integrado principalmente por Mariana y Néstor Oroño.
El tirador de San Cristóbal "es consciente de que mató a una persona"
Más temprano, la abogada defensora del joven reveló que durante una de las conversaciones él expresó que “no estaba a gusto con esta vida”.
Horas después del ataque, los abogados pudieron tener el primer contacto con el adolescente. "Estaba muy mal, había manifestado tendencias suicidad. No quería saber nada", relató Oroño.
Expresó además que G.C. "no tiene ninguna patología que le impide comprender la gravedad de lo que hizo" y que "es consciente de que mató a una persona".
Actualmente, el menor se encuentra alojado en un instituto especializado para menores, con asistencia psicológica y acompañado por sus padres en la ciudad de Santa Fe. Allí permanecerá hasta que se lleve a cabo la audiencia de imputación, donde la fiscalía le informará los cargos por los que se lo acusa, aunque, por su edad, G.C. es no punible.
En paralelo, la escuela en la que ocurrió el ataque permanece cerrada. Según contaron padres de algunos alumnos a partir de una comunicación de las autoridades escolares, a partir del lunes los compañeros de Ian serán atendidos por el gabinete psicológico. El procedimiento se llevará a cabo con un mecanismo de grupos reducidos con el fin de comenzar las tareas de reinserción y organizar cómo será el regreso a clases.
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