El tirador de San Cristóbal rompió el silencio: "No fue contra nadie en particular, fue contra todos"

santa fe

Los dichos de G.C. fueron revelados durante dos intervenciones que tuvo el menor en las últimas horas con su equipo de abogados, integrado principalmente por Mariana y Néstor Oroño.

El tirador de San Cristóbal "es consciente de que mató a una persona"

Más temprano, la abogada defensora del joven reveló que durante una de las conversaciones él expresó que “no estaba a gusto con esta vida”.

Horas después del ataque, los abogados pudieron tener el primer contacto con el adolescente. "Estaba muy mal, había manifestado tendencias suicidad. No quería saber nada", relató Oroño.

Expresó además que G.C. "no tiene ninguna patología que le impide comprender la gravedad de lo que hizo" y que "es consciente de que mató a una persona".

Actualmente, el menor se encuentra alojado en un instituto especializado para menores, con asistencia psicológica y acompañado por sus padres en la ciudad de Santa Fe. Allí permanecerá hasta que se lleve a cabo la audiencia de imputación, donde la fiscalía le informará los cargos por los que se lo acusa, aunque, por su edad, G.C. es no punible.

En paralelo, la escuela en la que ocurrió el ataque permanece cerrada. Según contaron padres de algunos alumnos a partir de una comunicación de las autoridades escolares, a partir del lunes los compañeros de Ian serán atendidos por el gabinete psicológico. El procedimiento se llevará a cabo con un mecanismo de grupos reducidos con el fin de comenzar las tareas de reinserción y organizar cómo será el regreso a clases.