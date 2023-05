El descargo del Pocho Lavezzi tras la sanción de PSG a Messi: "El puterío le tiene..."

Por supuesto, las reacciones de la prensa fueron múltiples y la de algunos colegas del número uno del mundo también, como es el caso de Ezequiel 'Pocho' Lavezzi, quien también tuvo su paso por el PSG y no dejó pasar la oportunidad de opinar al respecto de esta situación.

"No suelo hacer esto, ni hablo en contra de nadie, pero sí a favor y respeto por la gente que fue diferente en este deporte, consejo si quieren de un mediocre, pero que respeto el fútbol y los grandes”, comenzó Lavezzi mediante una historia en Instagram. Y añadió: "Hablar de gente que representa, que es respetuoso y que va a ser alguien histórico de por vida dentro del deporte, pero valoren las personas y si toca juzgar que se haga con todo el mundo, no con alguien que no comenta nada, ni juega a favor de alguien para que se hable bien, igualdad es responsabilizar a todos".

De esta manera, el futbolista que compartió tiempo en el Seleccionado argentino con la Pulga defendió y elogió sin pelos en la lengua a quien supo ganarse la admiración mundial: "Leo es un ejemplo constante de gente, trascendiendo edades, pero siempre lo hizo con humildad, respeto y valores", destacó, al mismo tiempo que señaló que "el fútbol moderno confunde gente, pero los grandes siempre fueron humildes y generaron cosas bellas en los chicos y grandes del mundo".

En este sentido, el exjugador disparó contra los medios de comunicación que se sumaron a las críticas a Messi por lo acontecido: "Acá sólo se ve que la gente que estudia para comunicar cree que por generar polémica de gente que ya es y va a ser leyenda, cambian opiniones... el fútbol se vive y se juega. Ahora lo llaman contenido, sigan generando eso, que la magia de los grandes no se apaga jamás".

Finalmente, envió un mensaje a su amigo y excompañero en la celeste y blanca: "A muerte con vos hermano. El puterío le tiene que caber a todos".

La sanción del PSG a Lavezzi

Como se mencionó anteriormente, el Pocho también vistió la camiseta del PSG y, en su momento, tuvo un episodio similar al de Lionel Messi. Ocurrió en el año 2014, cuando el jugador se reincorporó tarde a las prácticas luego de sus vacaciones y enfureció a los directivos.

La sanción del director técnico de ese entonces, Laurent Blanc, fue aplicada al argentino y al uruguayo Edinson Cavani, a quienes apartó del grupo por unos días y los privó de jugar dos partidos, además de multarlos por 64.000 euros a Cavani, mientras que a Lavezzi le cobraron 44.000.