Argentinos Juniors vs. Huracán, por el Torneo Apertura 2026: goles y resultado en vivo

El entrenador sabe que su equipo vuelve a atravesar un momento importante y considera que la experiencia acumulada en partidos decisivos puede resultar determinante. En la previa del encuentro dejó una reflexión sobre las últimas definiciones que afrontó el club: “Son todos partidos muy parejos, tenemos nuestas armas, venimos muy bien, necesitamos dar el golpe nuevamente. A veces te toca ganar y a veces perder, pero si te mantenés ahí, en algún momento se te va dar. Si no estás ahí y no lo vivís, es difícil que lo puedas afrontar”.

La confianza en Argentinos también creció a partir del rendimiento colectivo y de algunas individualidades que levantaron el nivel en las últimas semanas. El equipo recuperó intensidad, volvió a ser sólido defensivamente y encontró eficacia en los metros finales, aspectos fundamentales para afrontar una serie de eliminación directa.

Huracán, por su parte, llega después de protagonizar uno de los partidos más dramáticos de los octavos de final. El Globo eliminó a Boca en La Bombonera tras imponerse 3-2 en tiempo suplementario en una noche cargada de tensión y polémicas. El conjunto de Parque Patricios sufrió las expulsiones de Eric Ramírez y Fabio Pereyra en el arranque del alargue, situación que lo obligó a resistir durante gran parte del tramo final con apenas nueve futbolistas.

A pesar de la desventaja numérica, el equipo dirigido por Diego Martínez consiguió sostenerse y terminó celebrando una clasificación que puede representar un fuerte impulso anímico. Huracán había cerrado la fase regular con algunas dudas después de sumar apenas dos puntos de los últimos nueve posibles, pero la victoria frente a Boca renovó la ilusión de un plantel que ahora quiere seguir haciendo historia.

En La Paternal se espera un duelo intenso, equilibrado y cargado de tensión. El local intentará imponer las condiciones desde el juego y la localía, mientras que la visita buscará apoyarse en el carácter que mostró en los momentos más difíciles para dar otro golpe en el campeonato.

Los goles de Argentinos Juniors vs. Huracán

Tomás Molina, en el primer tiempo del alargue, puso el 1-0:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2054390124264280411&partner=&hide_thread=false APARECIÓ MOLINA DE CABEZA Y ARGENTINOS LE GANA 1-0 A HURACÁN EN EL ALARGUE



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Argentinos Juniors vs. Huracán, por los cuartos del Torneo Apertura: formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez .

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Facundo Jainikoski. . Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Facundo Kalinger; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Argentinos Juniors vs. Huracán: otros datos

Hora: 21.30.

21.30. Estadio: Diego Armando Maradona.

Diego Armando Maradona. Árbitro: Fernando Echenique.

Fernando Echenique. VAR: Hernán Mastrángelo.

Hernán Mastrángelo. TV: TNT Sports Premium.