Polémica en Congo: autos y casas como premio tras clasificar al Mundial 2026 después de 52 años

El dirigente remarcó que existen organismos públicos con carencias de infraestructura básica y señaló demoras en el pago de salarios a empleados estatales. En ese marco, consideró desacertada la decisión y cuestionó la disciplina financiera del gobierno.

El debate quedó instalado entre quienes respaldan el reconocimiento por la hazaña deportiva y quienes sostienen que el gasto debería orientarse a otras prioridades en el país africano que viene sufriendo grandes problemas en otros sectores.