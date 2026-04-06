Polémica en Congo: autos y casas como premio tras clasificar al Mundial 2026 después de 52 años
El gobierno de la República Democrática del Congo prometió autos 0 km y viviendas al plantel tras clasificar al Mundial 2026, lo que generó críticas políticas.
La clasificación al Mundial 2026 marcó un hito para la República Democrática del Congo, que volverá a disputar el torneo por primera vez desde 1974. El logro deportivo fue celebrado con un acto oficial en la explanada del Palacio del Pueblo, en Kinshasa, donde el presidente Félix Tshisekedi confirmó importantes premios para el plantel.
El mandatario anunció que cada jugador y miembro del cuerpo técnico recibirá un auto 0 km, además de una vivienda y una bonificación económica como reconocimiento al desempeño que permitió el regreso a la Copa del Mundo tras 52 años de ausencia.
Durante el homenaje, el jefe de Estado destacó el trabajo del entrenador Sébastien Désabre y del capitán Chancel Mbemba como referentes del proceso que llevó al seleccionado nuevamente al máximo certamen internacional. La imagen de los vehículos destinados a los Leopardos rápidamente se viralizó en redes sociales y fue interpretada por muchos como un gesto simbólico para dimensionar la magnitud de la clasificación. El equipo consiguió así un lugar en la primera Copa del Mundo que contará con 48 selecciones.
El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. El seleccionado africano integrará el Grupo K, en el que debutará ante Portugal, luego enfrentará a Colombia y cerrará la fase de grupos frente a Uzbekistán.
Críticas políticas por el gasto público en Congo de cara al Mundial 2026
El anuncio presidencial generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos. Rodrigue Ramazani, secretario general del partido ENVOL, criticó la medida y sostuvo que el Estado no debería destinar recursos a ese tipo de premios en medio de dificultades económicas.
El dirigente remarcó que existen organismos públicos con carencias de infraestructura básica y señaló demoras en el pago de salarios a empleados estatales. En ese marco, consideró desacertada la decisión y cuestionó la disciplina financiera del gobierno.
El debate quedó instalado entre quienes respaldan el reconocimiento por la hazaña deportiva y quienes sostienen que el gasto debería orientarse a otras prioridades en el país africano que viene sufriendo grandes problemas en otros sectores.
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