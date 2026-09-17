Polémica en Copa Sudamericana: la repudiable agresión de la mascota de Atlético Mineiro tras eliminar a Santos

La Copa Sudamericana 2026 regala partidos vibrantes y jornadas para el recuerdo, pero también episodios insólitos que cruzan la raya del folclore futbolero. Luego de una serie inolvidable de cuartos de final donde Atlético Mineiro eliminó por penales a Santos, las miradas no se las llevaron solo los héroes en la cancha, sino la repudiable conducta de la mascota local en medio de las celebraciones.