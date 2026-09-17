Arruga: Memphis Depay y su particular historial ante clubes argentinos en Corinthians

La victoria frente al conjunto rosarino cortó una seguidilla de resultados adversos y permitió al delantero continuar su recorrido en la máxima competencia continental. Sin embargo, el siguiente cruce volvió a terminar de manera negativa para el atacante neerlandés.

Estudiantes volvió a eliminar a Memphis

En los cuartos de final de la Libertadores 2026, Corinthians se enfrentó con Estudiantes de La Plata. El conjunto argentino consiguió imponerse en la serie y dejó nuevamente afuera al equipo brasileño. Así, cerró otro capítulo frente a un club argentino con una eliminación. El registro volvió a quedar marcado por la dificultad de Corinthians para avanzar ante los representantes de Argentina.

Su historial desde que arribó al fútbol brasileño quedó compuesto por cinco antecedentes: eliminación ante Racing en 2024, dos derrotas contra Huracán en 2025, clasificación frente a Rosario Central en los octavos de final de la Libertadores 2026 y eliminación ante Estudiantes en los cuartos de final de la misma edición.

¡¡¡INSÓLITO PENAL ERRADO DE MEMPHIS DEPAY EN LA ÚLTIMA PELOTA DEL PARTIDO!!!



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El registro completo de Memphis Depay