Arruga: Memphis Depay y su particular historial ante clubes argentinos en Corinthians
El delantero neerlandés enfrentó a cinco equipos argentinos en distintas ediciones de la Sudamericana y la Libertadores. El balance incluye derrotas y eliminaciones dolorosas.
Desde su llegada a Corinthians, Memphis Depay se convirtió en protagonista de varios cruces internacionales contra clubes argentinos. El delantero neerlandés tuvo enfrentamientos con Racing, Huracán, Platense, Rosario Central y Estudiantes de La Plata, en diferentes instancias de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.
El recorrido del atacante muestra un registro irregular frente a los representantes del fútbol argentino. En total, protagonizó cinco series o enfrentamientos ante equipos de Argentina y solamente consiguió avanzar en una de esas eliminatorias.
Los números de Memphis Depay ante equipos argentinos
Su primer antecedente se produjo en la Copa Sudamericana 2024, cuando el Timao se midió con Racing en las semifinales. El equipo brasileño quedó eliminado frente a la Academia y Memphis no pudo alcanzar la definición del certamen. El antecedente corresponde a una instancia decisiva de la Sudamericana, donde llegó hasta las semifinales, pero el conjunto de Avellaneda consiguió imponerse en la serie y avanzó a la final.
Un año después, Memphis volvió a enfrentarse con un equipo argentino en la competencia continental. Esta vez fue ante Huracán, durante la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025. El registro fue todavía más adverso para el delantero y su equipo, ya que Corinthians sufrió dos derrotas frente al Globo durante esa etapa de la competición.
La Libertadores 2026 cambió parcialmente el escenario
El historial de Memphis tuvo una modificación durante la Copa Libertadores 2026: Corinthians volvió a cruzarse con representantes argentinos y, en los octavos de final, enfrentó a Rosario Central. En esa oportunidad, el conjunto brasileño consiguió superar la serie y avanzar a los cuartos de final. Fue la primera clasificación de Memphis Depay ante un equipo argentino desde su llegada a Corinthians.
La victoria frente al conjunto rosarino cortó una seguidilla de resultados adversos y permitió al delantero continuar su recorrido en la máxima competencia continental. Sin embargo, el siguiente cruce volvió a terminar de manera negativa para el atacante neerlandés.
Estudiantes volvió a eliminar a Memphis
En los cuartos de final de la Libertadores 2026, Corinthians se enfrentó con Estudiantes de La Plata. El conjunto argentino consiguió imponerse en la serie y dejó nuevamente afuera al equipo brasileño. Así, cerró otro capítulo frente a un club argentino con una eliminación. El registro volvió a quedar marcado por la dificultad de Corinthians para avanzar ante los representantes de Argentina.
Su historial desde que arribó al fútbol brasileño quedó compuesto por cinco antecedentes: eliminación ante Racing en 2024, dos derrotas contra Huracán en 2025, clasificación frente a Rosario Central en los octavos de final de la Libertadores 2026 y eliminación ante Estudiantes en los cuartos de final de la misma edición.
El registro completo de Memphis Depay
-
Racing: eliminado en las semifinales de la Copa Sudamericana 2024.
Huracán: dos derrotas en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025.
Platense: derrota en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Rosario Central: clasificación en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.
Estudiantes de La Plata: eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario