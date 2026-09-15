Historial de Boca vs. San Pablo: quién ganó más y todas las series que jugaron

Un año después volvieron a enfrentarse en una instancia decisiva. Esta vez fue por las semifinales de la Supercopa 1994. Boca volvió a sacar una diferencia importante como local al ganar 2-0 en La Bombonera. San Pablo reaccionó en el Morumbí y se impuso 1-0, pero el resultado no le alcanzó para revertir la eliminatoria. Así, volvió a avanzar y consiguió un nuevo triunfo en una serie frente al conjunto brasileño.

Uno de los capítulos más importantes de la historia entre Boca y San Pablo ocurrió en 2006. Ambos se enfrentaron por la Recopa Sudamericana, un torneo que reunía a los campeones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Boca había conquistado la Sudamericana, mientras que San Pablo llegaba como campeón de la Libertadores.

El primer partido terminó con victoria xeneize por 2-1. La revancha también tuvo un desarrollo de alto voltaje y finalizó 2-2. Con esos resultados, Boca se quedó con la Recopa Sudamericana con un marcador global de 4-3. Fue, además, la única de las series mencionadas que terminó con un trofeo internacional en juego entre ambos.

San Pablo ganó la última serie antes de la actual

El antecedente más reciente de una eliminatoria entre Boca y San Pablo se produjo en la Copa Sudamericana 2007. En aquella oportunidad, el conjunto argentino ganó 2-1 en La Bombonera, pero no pudo sostener la ventaja en territorio brasileño.

San Pablo se impuso 1-0 en el Morumbí y consiguió igualar el resultado global. Como en aquella edición todavía estaba vigente la regla del gol de visitante, el conjunto paulista terminó clasificándose. Por eso, aunque Boca domina el historial general y también consiguió imponerse en tres de las cuatro series anteriores, San Pablo fue el vencedor de la última eliminatoria entre ambos.

Boca domina el historial, pero la serie está abierta