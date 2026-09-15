Historial de Boca vs. San Pablo: quién ganó más y todas las series que jugaron
El Xeneize y el Tricolor se enfrentaron 13 veces desde 1993, con una leve ventaja para el conjunto argentino. Además, disputaron cuatro series eliminatorias y una definición por un título internacional.
Boca y San Pablo volverán a protagonizar un cruce decisivo por la Copa Sudamericana 2026. El Xeneize llega a la revancha de los cuartos de final con una ventaja de 1-0 conseguida en La Bombonera, pero el conjunto brasileño buscará dar vuelta la serie ante su público.
El enfrentamiento de este martes volverá a poner frente a frente a dos equipos con una extensa historia internacional. El primer antecedente entre ambos se remonta a 1993 y, desde entonces, protagonizaron encuentros por cuatro competencias diferentes.
Boca vs. San Pablo: el historial completo
En total, Boca y San Pablo se enfrentaron 13 veces, con una ventaja para el equipo argentino:
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Boca ganó 6 partidos.
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San Pablo ganó 4 encuentros.
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Empataron 3 veces.
El triunfo 1-0 conseguido por Boca en el partido de ida de esta Copa Sudamericana amplió la diferencia en el historial a dos partidos. Pero los números generales no son el único dato que refleja la paridad entre ambos. A lo largo de los años también se encontraron en instancias de eliminación directa, con antecedentes que incluyen una definición por un título internacional.
Todas las series eliminatorias entre Boca y San Pablo
La primera serie entre ambos equipos se produjo en la Copa de Oro de 1993. Boca llegó a las semifinales y consiguió imponerse en el encuentro de ida disputado en Argentina por 1-0. En la revancha, disputada en Brasil, igualaron 1-1. De esa manera, el Xeneize consiguió la clasificación a la final.
Un año después volvieron a enfrentarse en una instancia decisiva. Esta vez fue por las semifinales de la Supercopa 1994. Boca volvió a sacar una diferencia importante como local al ganar 2-0 en La Bombonera. San Pablo reaccionó en el Morumbí y se impuso 1-0, pero el resultado no le alcanzó para revertir la eliminatoria. Así, volvió a avanzar y consiguió un nuevo triunfo en una serie frente al conjunto brasileño.
Uno de los capítulos más importantes de la historia entre Boca y San Pablo ocurrió en 2006. Ambos se enfrentaron por la Recopa Sudamericana, un torneo que reunía a los campeones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Boca había conquistado la Sudamericana, mientras que San Pablo llegaba como campeón de la Libertadores.
El primer partido terminó con victoria xeneize por 2-1. La revancha también tuvo un desarrollo de alto voltaje y finalizó 2-2. Con esos resultados, Boca se quedó con la Recopa Sudamericana con un marcador global de 4-3. Fue, además, la única de las series mencionadas que terminó con un trofeo internacional en juego entre ambos.
San Pablo ganó la última serie antes de la actual
El antecedente más reciente de una eliminatoria entre Boca y San Pablo se produjo en la Copa Sudamericana 2007. En aquella oportunidad, el conjunto argentino ganó 2-1 en La Bombonera, pero no pudo sostener la ventaja en territorio brasileño.
San Pablo se impuso 1-0 en el Morumbí y consiguió igualar el resultado global. Como en aquella edición todavía estaba vigente la regla del gol de visitante, el conjunto paulista terminó clasificándose. Por eso, aunque Boca domina el historial general y también consiguió imponerse en tres de las cuatro series anteriores, San Pablo fue el vencedor de la última eliminatoria entre ambos.
Boca domina el historial, pero la serie está abierta
- Copa de Oro 1993: Boca 1-0 San Pablo.
- Copa de Oro 1993: San Pablo 1-1 Boca.
- Supercopa 1994: Boca 2-0 San Pablo.
- Supercopa 1994: San Pablo 1-0 Boca.
- Supercopa 1995: San Pablo 1-0 Boca.
- Supercopa 1995: Boca 2-3 San Pablo.
- Copa Mercosur 1999: Boca 5-1 San Pablo.
- Copa Mercosur 1999: San Pablo 1-1 Boca.
- Recopa Sudamericana 2006: Boca 2-1 San Pablo.
- Recopa Sudamericana 2006: San Pablo 2-2 Boca.
- Copa Sudamericana 2007: Boca 2-1 San Pablo.
- Copa Sudamericana 2007: San Pablo 1-0 Boca.
- Copa Sudamericana 2026: Boca 1- San Pablo.
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