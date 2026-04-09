Polémica: en España recuerdan un caso argentino por el penal no cobrado al Barcelona

Embed UN PENAL HISTÓRICO E INSÓLITO: CHICCO MOVIÓ Y GOLTZ ¡¡LA AGARRÓ CON LA MANO!!



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Por su parte, Musso defendió la decisión arbitral: "La pelota no estaba en juego y Marc la agarra para dármela a mí como habíamos hecho en todos los saques de arco. No busca sacar ventaja y es lo mismo que interpretó el árbitro. Que se hable tanto de eso es desmerecer el trabajo que hicimos por una jugada insignificante. La pelota no estaba en juego y coincido con el árbitro".

juan musso

En la misma línea, el entrenador del conjunto madrileño, Diego "Cholo" Simeone, apeló al criterio del juez: "Hay sentido común. Si Marc recibe un supuesto pase para iniciar la jugada, el árbitro interpretó lo mismo que Marc".

Así, una acción puntual terminó abriendo un debate más amplio sobre la coherencia en las decisiones arbitrales y el rol del VAR en distintas competiciones. Mientras en Argentina se sancionó una situación similar, en Europa la interpretación fue otra, dejando una polémica que todavía sigue dando que hablar.