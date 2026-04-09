Polémica: en España recuerdan un caso argentino por el penal no cobrado al Barcelona
La jugada que desató el escándalo ante Atlético de Madrid fue comparada con una acción similar en el fútbol argentino, donde el VAR sí intervino y sancionó la infracción.
La victoria de Atlético de Madrid sobre el Barcelona por los cuartos de final de la Champions League 2025/26 sigue generando repercusiones, especialmente por una jugada que encendió la polémica. Un penal no sancionado a favor del conjunto catalán se convirtió en el centro del debate y, en las últimas horas, fue comparado en España con una acción muy similar ocurrida en el fútbol argentino.
Todo se originó a partir de una situación particular dentro del área. Tras un saque del arquero Juan Musso, su compañero Marc Pubill tomó la pelota con la mano para acomodarla, cuando el juego ya estaba en marcha. La acción despertó el reclamo inmediato de los jugadores del Barcelona, que pidieron penal. Sin embargo, ni el árbitro ni el VAR consideraron que correspondiera sancionar la infracción.
La controversia creció aún más cuando en el programa El Chiringuito recordaron una jugada prácticamente idéntica ocurrida en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en 2023. En aquel entonces, durante el empate entre Independiente y Colón, el arquero Ignacio Chicco cedió la pelota a Paolo Goltz, quien la tomó con la mano dentro del área para acomodarla antes de ejecutar el saque. Tras la revisión del VAR, el árbitro terminó sancionando penal, que luego fue convertido por Matías Giménez.
La comparación entre ambas jugadas dejó en evidencia una diferencia de criterio que alimentó la polémica. Mientras que en el fútbol argentino se interpretó que la acción debía castigarse, en la Champions League la decisión fue dejar seguir el juego, lo que generó cuestionamientos hacia la utilización del VAR en Europa.
Tras el encuentro, las voces protagonistas no tardaron en aparecer. El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, fue contundente en su postura: "No entiendo por qué no entra el VAR en la jugada en la que ellos tocan el balón con la mano en el área. Es normal cometer errores, pero este tipo de situaciones... ¿Para qué tenemos el VAR? Debería ser penal y segunda amarilla, por lo que era roja".
Por su parte, Musso defendió la decisión arbitral: "La pelota no estaba en juego y Marc la agarra para dármela a mí como habíamos hecho en todos los saques de arco. No busca sacar ventaja y es lo mismo que interpretó el árbitro. Que se hable tanto de eso es desmerecer el trabajo que hicimos por una jugada insignificante. La pelota no estaba en juego y coincido con el árbitro".
En la misma línea, el entrenador del conjunto madrileño, Diego "Cholo" Simeone, apeló al criterio del juez: "Hay sentido común. Si Marc recibe un supuesto pase para iniciar la jugada, el árbitro interpretó lo mismo que Marc".
Así, una acción puntual terminó abriendo un debate más amplio sobre la coherencia en las decisiones arbitrales y el rol del VAR en distintas competiciones. Mientras en Argentina se sancionó una situación similar, en Europa la interpretación fue otra, dejando una polémica que todavía sigue dando que hablar.
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