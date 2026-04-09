Un cumpleaños eterno: el homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo que conmovió a todos

Esa transmisión de conceptos refleja que "Miguelo" no solo dirigió equipos, sino que también dejó una escuela. Su estilo, basado en el equilibrio, la firmeza y la lectura del juego, sigue influyendo en quienes continúan su legado. No es casualidad que su figura aparezca de manera recurrente en cada logro o momento clave del equipo.

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Feliz cumpleaños, Miguel. Te extrañamos todos los días pic.twitter.com/CDrV75r9t1 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 9, 2026

El homenaje, además, generó una inmediata respuesta de los hinchas en redes sociales, donde los mensajes de agradecimiento y emoción se multiplicaron. Para muchos, Russo representa una etapa dorada, pero también una manera de sentir el fútbol. Por eso, su recuerdo no se apaga: se renueva en cada palabra, en cada imagen y en cada gesto del club.

Porque en el club de la Ribera hay figuras que pasan y otras que quedan para siempre. Y Miguel Ángel Russo, sin dudas, ya forma parte de esa historia eterna.