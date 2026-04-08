MinutoUno

Atlético Madrid, con gol de Julián Álvarez, le ganó 2-0 al Barcelona por Champions League

Deportes

Atlético de Madrid derrotó 2-0 a Barcelona con gol de Julián Álvarez y otro de Sørloth en la ida de cuartos de final de la Champions League

Atlético Madrid, con gol de Julián Álvarez, le ganó 2-0 al Barcelona por Champions League
Atlético Madrid, con gol de Julián Álvarez, le ganó 2-0 al Barcelona por Champions League

Atlético de Madrid dio el gran golpe de la jornada en la Champions League al vencer 2-0 a Barcelona como visitante en el partido de ida de los cuartos de final, resultado que lo deja bien posicionado de cara a la revancha.

El encuentro cambió a los 41 minutos del primer tiempo, cuando Pau Cubarsí derribó a Giuliano Simeone cuando se iba solo hacia el arco rival. Tras la revisión del VAR, el árbitro decidió expulsar al defensor del conjunto catalán. A partir de esa infracción, Julián Álvarez se hizo cargo del tiro libre y marcó un golazo al ángulo para poner el 1-0 en favor del equipo dirigido por Diego Simeone.

Ya en el segundo tiempo, a los 24 minutos, Alexander Sørloth amplió la ventaja para el Colchonero y selló el 2-0 final en condición de visitante, un resultado que genera ilusión en el conjunto madrileño. El equipo contó con una fuerte presencia argentina, ya que Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez fueron titulares. En tanto, Thiago Almada y Nicolás González ingresaron a los 35 minutos del complemento.

Cuándo se juega la vuelta entre Atlético de Madrid y Barcelona por Champions League

El partido de vuelta se disputará el próximo martes 14 en el Wanda Metropolitano, donde Atlético de Madrid buscará sostener la ventaja para avanzar a las semifinales de la Champions League. Con un resultado favorable y el respaldo de su público, el conjunto dirigido por Diego Simeone intentará confirmar la clasificación frente a un Barcelona que deberá arriesgar para revertir la serie.

GOLAZO de Julián Álvarez de tiro libre para el 1-0 de Atlético Madrid:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041966500521623779?s=20&partner=&hide_thread=false

Alexander Sørloth a los 24 minutos del segundo tiempo, marcó el 2-0 para el visitante que da el golpe:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041977895657124316?s=20&partner=&hide_thread=false

Barcelona vs. Atlético de Madrid: formaciones

  • Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Robert Lewandowski. DT: Hans-Dieter Flick.
  • Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Marcos Llorente, Koke, Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Ademola Lookman; Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: otros datos

  • Hora: 16.00.
  • Estadio: Camp Nou (Barcelona, España).
  • Árbitro: István Kovács.
  • VAR: Christian Dingert.
  • TV: Fox Sports y Disney Premium+.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas