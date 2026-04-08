Atlético Madrid, con gol de Julián Álvarez, le ganó 2-0 al Barcelona por Champions League
Atlético de Madrid derrotó 2-0 a Barcelona con gol de Julián Álvarez y otro de Sørloth en la ida de cuartos de final de la Champions League
Atlético de Madrid dio el gran golpe de la jornada en la Champions League al vencer 2-0 a Barcelona como visitante en el partido de ida de los cuartos de final, resultado que lo deja bien posicionado de cara a la revancha.
El encuentro cambió a los 41 minutos del primer tiempo, cuando Pau Cubarsí derribó a Giuliano Simeone cuando se iba solo hacia el arco rival. Tras la revisión del VAR, el árbitro decidió expulsar al defensor del conjunto catalán. A partir de esa infracción, Julián Álvarez se hizo cargo del tiro libre y marcó un golazo al ángulo para poner el 1-0 en favor del equipo dirigido por Diego Simeone.
Ya en el segundo tiempo, a los 24 minutos, Alexander Sørloth amplió la ventaja para el Colchonero y selló el 2-0 final en condición de visitante, un resultado que genera ilusión en el conjunto madrileño. El equipo contó con una fuerte presencia argentina, ya que Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez fueron titulares. En tanto, Thiago Almada y Nicolás González ingresaron a los 35 minutos del complemento.
Cuándo se juega la vuelta entre Atlético de Madrid y Barcelona por Champions League
El partido de vuelta se disputará el próximo martes 14 en el Wanda Metropolitano, donde Atlético de Madrid buscará sostener la ventaja para avanzar a las semifinales de la Champions League. Con un resultado favorable y el respaldo de su público, el conjunto dirigido por Diego Simeone intentará confirmar la clasificación frente a un Barcelona que deberá arriesgar para revertir la serie.
GOLAZO de Julián Álvarez de tiro libre para el 1-0 de Atlético Madrid:
Alexander Sørloth a los 24 minutos del segundo tiempo, marcó el 2-0 para el visitante que da el golpe:
Barcelona vs. Atlético de Madrid: formaciones
- Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Robert Lewandowski. DT: Hans-Dieter Flick.
- Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Marcos Llorente, Koke, Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Ademola Lookman; Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
Barcelona vs. Atlético de Madrid: otros datos
- Hora: 16.00.
- Estadio: Camp Nou (Barcelona, España).
- Árbitro: István Kovács.
- VAR: Christian Dingert.
- TV: Fox Sports y Disney Premium+.
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