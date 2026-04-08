Atlético Madrid, con gol de Julián Álvarez, le ganó 2-0 al Barcelona por Champions League

El encuentro cambió a los 41 minutos del primer tiempo, cuando Pau Cubarsí derribó a Giuliano Simeone cuando se iba solo hacia el arco rival. Tras la revisión del VAR, el árbitro decidió expulsar al defensor del conjunto catalán. A partir de esa infracción, Julián Álvarez se hizo cargo del tiro libre y marcó un golazo al ángulo para poner el 1-0 en favor del equipo dirigido por Diego Simeone.