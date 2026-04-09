De offside inexistente a expulsión: Martínez Quarta, el apuntado por los hinchas de River
Una jugada confusa, revisada por el VAR, terminó en la expulsión más temprana del club en torneos internacionales y condicionó todo el partido ante Blooming.
El arranque de River en la Copa Sudamericana 2026 quedó marcado por una acción tan insólita como determinante. Apenas comenzado el encuentro ante Blooming en Bolivia, Lucas Martínez Quarta protagonizó una jugada que terminó cambiando por completo el desarrollo del partido. Lo que en un primer momento parecía una infracción sin mayores consecuencias, terminó en una expulsión que dejó al equipo con diez jugadores desde los primeros minutos.
La secuencia fue caótica desde el inicio. Cuando apenas transcurrían segundos del partido, Bayron Garcés emprendió una corrida en soledad hacia el arco defendido por el conjunto argentino. Martínez Quarta, como último hombre, decidió cortar la jugada con una falta clara que en cualquier contexto implicaba una sanción grave. Sin embargo, el juez principal sancionó inicialmente posición adelantada, lo que desactivó cualquier castigo inmediato.
Mientras el juego se preparaba para reanudarse, el árbitro Andrés Rojas Noguera detuvo todo a la espera de la revisión del VAR. La incertidumbre se apoderó del campo durante varios minutos, hasta que finalmente llegó la confirmación: el delantero estaba habilitado. La posición de Lautaro Rivero dejaba sin efecto el fuera de juego y obligaba a retrotraer la decisión inicial.
Con el panorama claro, el árbitro no dudó y le mostró la tarjeta roja directa al defensor del Millonario. De esta manera, Martínez Quarta se fue expulsado a los cinco minutos de juego, aunque la infracción había ocurrido mucho antes. La decisión no solo dejó al equipo en inferioridad numérica desde el inicio, sino que también obligó a modificar por completo el planteo táctico previsto por el entrenador.
Como consecuencia directa, Eduardo "Chacho" Coudet debió rearmar la defensa y optó por el ingreso de Germán Pezzella en lugar de Ian Subiabre, en un movimiento que buscó recuperar el equilibrio en la última línea. La salida del capitán no fue un hecho menor.
Además del impacto en el desarrollo del partido, la expulsión significó un registro negativo para el zaguero. Se trató de su cuarta tarjeta roja con la camiseta de River y, además, estableció una marca no deseada: se convirtió en la expulsión más rápida en la historia del club en competencias internacionales. A nivel nacional, se ubica como la tercera más temprana entre todos los equipos argentinos.
Más allá de la polémica, la jugada dejó en evidencia cómo una decisión revisada puede alterar completamente el rumbo de un partido. La institución de Núñez, que aspiraba a comenzar su camino con autoridad, se vio obligado a resistir desde el inicio y a replantear cada aspecto del juego. Una noche que empezó torcida y que tuvo en esa acción su punto de quiebre.
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