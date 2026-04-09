De offside inexistente a expulsión: Martínez Quarta, el apuntado por los hinchas de River

image

Además del impacto en el desarrollo del partido, la expulsión significó un registro negativo para el zaguero. Se trató de su cuarta tarjeta roja con la camiseta de River y, además, estableció una marca no deseada: se convirtió en la expulsión más rápida en la historia del club en competencias internacionales. A nivel nacional, se ubica como la tercera más temprana entre todos los equipos argentinos.

Más allá de la polémica, la jugada dejó en evidencia cómo una decisión revisada puede alterar completamente el rumbo de un partido. La institución de Núñez, que aspiraba a comenzar su camino con autoridad, se vio obligado a resistir desde el inicio y a replantear cada aspecto del juego. Una noche que empezó torcida y que tuvo en esa acción su punto de quiebre.