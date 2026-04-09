Argentina hace historia en el arbitraje: tres jueces dirán presente en el Mundial 2026
La designación de tres árbitros principales marca un hecho inédito para el país y refleja el crecimiento del arbitraje nacional a nivel internacional.
El arbitraje argentino alcanzará un logro sin precedentes en la próxima Copa del Mundo 2026. Por primera vez en la historia, tres jueces principales del país fueron seleccionados para impartir justicia en el torneo más importante del fútbol. Se trata de Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello, quienes ya recibieron la notificación por parte de la FIFA, a la espera del anuncio oficial.
La decisión representa un reconocimiento al nivel que vienen mostrando los árbitros argentinos en competiciones internacionales en los últimos años. Hasta ahora, lo habitual era que cada país contara con uno o, como máximo, dos representantes en este rol. En esta edición, no solo Argentina rompe esa lógica, sino que también Brasil contará con tres jueces, en una señal clara de la apuesta por el arbitraje sudamericano.
El equipo arbitral argentino no se limita únicamente a los jueces principales. También fueron incluidos varios asistentes: Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro. Además, Hernán Mastrángelo formará parte del grupo encargado del VAR, un rol clave en el fútbol moderno.
Para Falcón Pérez y Herrera será su primera experiencia en una Copa del Mundo, lo que representa un salto importante en sus carreras. En cambio, Tello ya cuenta con antecedentes en este tipo de competencia, tras su participación en el Mundial de Qatar 2022, donde dirigió tres encuentros, incluyendo un cruce de cuartos de final. Esa experiencia previa lo posiciona como uno de los árbitros con mayor recorrido dentro del grupo.
La dudas que despertó Facundo Tello en la FIFA tras su última lesión en el Repechaje
Sin embargo, en las últimas semanas surgió una preocupación en torno a su estado físico. Durante el repechaje entre Congo y Jamaica, Tello debió abandonar el campo de juego en el tiempo suplementario debido a una molestia en la rodilla. La imagen de su salida, visiblemente afectado, encendió las alarmas, aunque los estudios posteriores llevaron tranquilidad al confirmar que no se trata de una lesión de gravedad.
En aquel partido, quien ingresó en su lugar fue Herrera, que se desempeñaba como cuarto árbitro. Esa situación, casualmente, anticipó lo que será la convivencia entre ambos en la cita mundialista, donde compartirán responsabilidades en el máximo nivel del fútbol internacional. Ahora, el foco de Tello estará puesto en completar su recuperación para llegar en óptimas condiciones al torneo, mientras que sus colegas continúan con su preparación habitual.
Para los tres, se trata de una oportunidad única de representar al país en el escenario más importante. La designación no solo marca un récord estadístico, sino que también refleja el crecimiento y la consolidación del arbitraje argentino en el ámbito global. Un reconocimiento al trabajo sostenido y una chance de seguir dejando huella en la historia del fútbol.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario