Argentina hace historia en el arbitraje: tres jueces dirán presente en el Mundial 2026

En aquel partido, quien ingresó en su lugar fue Herrera, que se desempeñaba como cuarto árbitro. Esa situación, casualmente, anticipó lo que será la convivencia entre ambos en la cita mundialista, donde compartirán responsabilidades en el máximo nivel del fútbol internacional. Ahora, el foco de Tello estará puesto en completar su recuperación para llegar en óptimas condiciones al torneo, mientras que sus colegas continúan con su preparación habitual.

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Para los tres, se trata de una oportunidad única de representar al país en el escenario más importante. La designación no solo marca un récord estadístico, sino que también refleja el crecimiento y la consolidación del arbitraje argentino en el ámbito global. Un reconocimiento al trabajo sostenido y una chance de seguir dejando huella en la historia del fútbol.