Polémica en la Champions League: ¿Enzo Fernández empujó al árbitro en la derrota ante el PSG?

¡CORRETE QUE ESTÁN JUGANDO! Enzo Fernández llegó a toda velocidad y tiró al demonio al árbitro en Manchester.



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La jugada se produjo sobre el tramo final del encuentro, cuando el futbolista de la Selección Argentina buscó controlar un pase y protestó una acción de juego. En el calor de la discusión y en medio del movimiento de los futbolistas cerca del colegiado, Fernández terminó empujando al juez Sven Jablonski y provocó su caída al césped, lo que generó la inmediata reacción de los jugadores rivales.