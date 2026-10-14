Polémica en la Champions League: ¿Enzo Fernández empujó al árbitro en la derrota ante el PSG?
El volante argentino reaccionó con vehemencia tras un fallo controvertido en el Parque de los Príncipes.
Una nueva jornada de la Champions League dejó una de las escenas más comentadas de la fecha durante el electrizante cruce disputado en París, Francia. En medio de un trámite caliente y con el marcador en contra, el mediocampista argentino Enzo Fernández protagonizó una fuerte reacción contra el árbitro principal que incluyó un contacto físico directo, desatando el reclamo de sus compañeros frente al conjunto parisino.
La jugada se produjo sobre el tramo final del encuentro, cuando el futbolista de la Selección Argentina buscó controlar un pase y protestó una acción de juego. En el calor de la discusión y en medio del movimiento de los futbolistas cerca del colegiado, Fernández terminó empujando al juez Sven Jablonski y provocó su caída al césped, lo que generó la inmediata reacción de los jugadores rivales.
Clima tenso y decisión arbitral en el campo de juego
El exjugador de River Plate mostró toda su impotencia ante el desarrollo adverso del partido en un momento determinante del juego. Pese a la intensidad de la protesta y al empujón registrado por las cámaras de la transmisión oficial, el árbitro optó por no aplicarle la tarjeta roja directa que reclamaba el equipo visitante.
El incidente reflejó el clima de máxima tensión con el que se vivió el cruce continental, donde la jugada terminó en el centro del debate pero no derivó en una sanción disciplinaria inmediata contra el volante.
Caída por 4 a 2 ante el PSG y complicado panorama en la Champions
La caída definitiva por 4 a 2 frente al Paris Saint-Germain complica las aspiraciones del conjunto de Mánchester en la fase de grupos del certamen europeo. Con los goles del conjunto francés que sellaron la victoria visitante a pesar del descuento local, el equipo inglés quedó obligado a sumar en los próximos compromisos para asegurar su boleto a las instancias de eliminación directa.
Tras el pitazo final, el cuerpo técnico prefirió enfocar sus análisis en el rendimiento colectivo del plantel, aunque en la prensa europea persisten las discusiones sobre si la acción ameritaba un castigo de mayor gravedad por parte de la UEFA.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario