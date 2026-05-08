Polémica en la Premier League: investigan a un jugador de Bournemouth por chats con menores
El español de 21 años quedó fuera de la convocatoria ante Fulham luego de que se viralizaran conversaciones con una adolescente. El club inglés abrió una investigación interna.
Bournemouth atraviesa horas de máxima tensión luego de que estallara un escándalo que involucra a uno de sus futbolistas más prometedores. Álex Jiménez, lateral español de 21 años, fue apartado preventivamente del plantel tras la difusión en redes sociales de supuestos chats con una menor de 15 años. La repercusión del caso fue inmediata y obligó al club inglés a tomar una decisión mientras avanza una investigación interna para determinar la autenticidad de los mensajes filtrados.
La polémica explotó en las últimas horas cuando comenzaron a circular capturas de pantalla atribuidas al exjugador de las inferiores del Real Madrid. En una de las conversaciones viralizadas aparece una frase que generó fuerte indignación y rápidamente recorrió distintos medios europeos: “¿No te importa que sea menor? Obvio que me importa, me gustan más chicas, nunca estuve con una de 15”, habría escrito el futbolista español en el supuesto intercambio.
Frente al impacto público que generó el caso, Bournemouth decidió emitir un comunicado oficial confirmando que Jiménez no formará parte de la convocatoria para el próximo encuentro frente a Fulham por la Premier League. Aunque el club evitó profundizar sobre posibles sanciones o medidas futuras, sí dejó en claro que la situación está siendo analizada internamente.
“Por consiguiente, Álex no estará en la convocatoria para el partido de la Premier League de mañana contra el Fulham y el club no hará más comentarios al respecto por el momento”, expresó la institución inglesa en el comunicado difundido tras conocerse el escándalo. Mientras tanto, la dirigencia busca esclarecer si los chats son reales y cuáles serán los pasos a seguir una vez concluida la investigación.
Por el momento, Jiménez no realizó declaraciones públicas sobre las acusaciones ni sobre el contenido de las capturas viralizadas. Bournemouth, por su parte, mantiene una postura cautelosa mientras intenta manejar un caso sensible que podría tener consecuencias importantes tanto para el jugador como para la institución. En medio de la incertidumbre, el futuro inmediato del defensor español quedó completamente abierto.
Las capturas que se viralizaron: "Nunca estuve con una de 15"
El carrera de Álex Jiménez en Bournemouth
La situación tomó todavía más repercusión debido al presente futbolístico del defensor. Jiménez era considerado una de las grandes apariciones jóvenes del Bournemouth y había logrado consolidarse rápidamente como titular habitual en el equipo dirigido por Andoni Iraola. Durante la actual temporada disputó 31 partidos y se había convertido en una pieza importante dentro del plantel.
El lateral nacido en Leganés inició su formación futbolística en La Fábrica del Real Madrid y durante varios años fue señalado como una de las grandes promesas españolas de su generación. En 2024 fue transferido al Milan, donde continuó desarrollando su carrera antes de desembarcar en el fútbol inglés. Su rendimiento en la Premier League incluso había despertado nuevamente el interés del Real Madrid, que seguía de cerca su evolución pensando en reforzar el lateral derecho en el futuro.
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