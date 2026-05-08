Polémica en la Premier League: investigan a un jugador de Bournemouth por chats con menores

Por el momento, Jiménez no realizó declaraciones públicas sobre las acusaciones ni sobre el contenido de las capturas viralizadas. Bournemouth, por su parte, mantiene una postura cautelosa mientras intenta manejar un caso sensible que podría tener consecuencias importantes tanto para el jugador como para la institución. En medio de la incertidumbre, el futuro inmediato del defensor español quedó completamente abierto.

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Las capturas que se viralizaron: "Nunca estuve con una de 15"

Álex Jiménez 4

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Álex Jiménez 2

El carrera de Álex Jiménez en Bournemouth

La situación tomó todavía más repercusión debido al presente futbolístico del defensor. Jiménez era considerado una de las grandes apariciones jóvenes del Bournemouth y había logrado consolidarse rápidamente como titular habitual en el equipo dirigido por Andoni Iraola. Durante la actual temporada disputó 31 partidos y se había convertido en una pieza importante dentro del plantel.

El lateral nacido en Leganés inició su formación futbolística en La Fábrica del Real Madrid y durante varios años fue señalado como una de las grandes promesas españolas de su generación. En 2024 fue transferido al Milan, donde continuó desarrollando su carrera antes de desembarcar en el fútbol inglés. Su rendimiento en la Premier League incluso había despertado nuevamente el interés del Real Madrid, que seguía de cerca su evolución pensando en reforzar el lateral derecho en el futuro.