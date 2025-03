Por Bahía Blanca: la Selección Argentina jugará un amistoso solidario contra la Sub-20 en Huracán

El amistoso, que enfrentará al equipo dirigido por Lionel Scaloni con los juveniles de la Sub-20, promete ser una jornada de fútbol y solidaridad, uniendo el talento de la Albiceleste con una causa noble. La expectativa creció rápidamente entre los hinchas que podrán disfrutar del espectáculo mientras contribuyen a esta iniciativa que une al país.

La Selección Argentina jugará un amistoso solidario contra la Sub-20 en Huracán

La Selección Argentina hará un ENTRENAMIENTO A PUERTAS ABIERTAS para RECAUDAR FONDOS para Bahía Blanca.



Será este sábado, en la cancha de Huracán y con la participación de la Sub-20.



Además, Claudio Tapia comunicó que por CADA GOL que haga la Selección hasta fin de año…

Lautaro Martínez habló sobre la situación de Bahía Blanca

"Me cuesta hablar porque mi familia vive ahí, mis amigos, me crié ahí. Es un momento difícil. Antes atravesamos un temporal y la ciudad no quedó en buen estado, volver a vivir algo más fuerte, más duro, es difícil verlo a distancia", expresó el futbolista de Inter de Italia en una conferencia de prensa previa a los duelos que la Selección Argentina tendrá nada más y nada menos que ante Uruguay y Brasil en búsqueda de clasificar a la próxima Copa del Mundo.

LA REFLEXIÓN DE LOS JUGADORES



Lautaro Martínez y Germán Pezzella, oriundos de Bahía Blanca, reflexionaron sobre las inundaciones que dejaron a mucha gente damnificada.



Lautaro Martínez y Germán Pezzella, oriundos de Bahía Blanca, reflexionaron sobre las inundaciones que dejaron a mucha gente damnificada.