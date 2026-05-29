Bahía Blanca: un jubilado sufrió un paro cardíaco y provocó un accidente que involucró a ocho vehículos

Los mismos medios señalaron que los vehículos afectados por el accidente vial, además del Peugeot 3008, fueron un Toyota Corolla, un Renault Clio, un Fiat Cronos, un Jeep, un Ford Fiesta, un Honda HR y un Renault Fluence.

Solo la providencia quiso que a pesar de la magnitud del incidente ocurrido en una zona y a un horario con mucha circulación de vehículos y peatones, no se registraran otras víctimas más allá del conductor que sufrió el paro.

En el lugar trabajaron efectivos de las fuerzas de seguridad, personal de tránsito y una ambulancia del servicio de emergencias, lo que generó cortes de tránsito en varios puntos del área y durante varias horas.