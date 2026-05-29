Bahía Blanca: un jubilado sufrió un paro cardíaco y provocó un accidente que involucró a ocho vehículos
El conductor se descompensó cuando se encontraba al volante de su vehículo y circulaba por calles céntricas de Bahía Blanca, provocando un impresionante choque múltiple.
Un conductor sufrió un paro cardíaco cuando se encontraba al volante de su vehículo y circulaba por calles céntricas de Bahía Blanca, provocando un impresionante choque múltiple que involucró a al menos a ocho vehículos y en parte quedó grabado por cámaras de seguridad de la zona.
Tras el siniestro ocurrido sobre la calle Alvarado, en pleno centro de la ciudad ubicada en el extremo sudoeste del territorio bonaerense, el hombre de 81 años fue trasladado en “código rojo” al Hospital Municipal de Bahía Blanca, donde aun permanece bajo cuidados intensivos.
Identificado como Juan José Straguzzi, su situación al arribar al nosocomio era grave, de acuerdo a los primeros reportes médicos. “El hombre llegó a la guardia del Municipal en paro, le hicieron masajes cardíacos durante el trayecto y ya en el área de emergencias lo sacaron y lo intubaron y le colocaron con respirador, para luego ser derivado a terapia intensiva”, precisaron voceros del mencionado hospital a medios locales.
Manejaba un Peugeot 3008 cuando se descompensó y perdió el control del rodado, impactando espectacularmente a otros siete rodados que circulaban y se encontraban estacionados en el mismo lugar.
Los mismos medios señalaron que los vehículos afectados por el accidente vial, además del Peugeot 3008, fueron un Toyota Corolla, un Renault Clio, un Fiat Cronos, un Jeep, un Ford Fiesta, un Honda HR y un Renault Fluence.
Solo la providencia quiso que a pesar de la magnitud del incidente ocurrido en una zona y a un horario con mucha circulación de vehículos y peatones, no se registraran otras víctimas más allá del conductor que sufrió el paro.
En el lugar trabajaron efectivos de las fuerzas de seguridad, personal de tránsito y una ambulancia del servicio de emergencias, lo que generó cortes de tránsito en varios puntos del área y durante varias horas.
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