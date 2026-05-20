De quién se trata: el exjugador inglés que ganó millones y se fue a la quiebra

Con el combinado nacional, Sinclair vivió su gran experiencia en el Mundial de Corea-Japón 2002, participando en la campaña que llevó a Inglaterra hasta los cuartos de final.

Su vida después del retiro

Tras su retiro en 2008, Sinclair siguió vinculado al fútbol trabajando como comentarista en medios deportivos. Sin embargo, con el paso del tiempo, su situación financiera comenzó a empeorar.

En los últimos años, acumuló una deuda con el organismo tributario británico (HMRC) de alrededor de 26.000 libras, correspondiente al período 2021-2022. La falta de pago y de respuestas ante los reclamos oficiales derivó en que la entidad impulsara su declaración de bancarrota.