De quién se trata: el exjugador inglés que ganó millones y se fue a la quiebra
Disputó el Mundial de Corea-Japón 2002 y jugó en los mejores equipos de Inglaterra. Tras su retiro, acumuló deudas con el HMRC. Descubrí todos los detalles en la nota.
Trevor Sinclair inició su carrera profesional en el fútbol inglés y rápidamente destacó por su técnica en la mitad de la cancha. Su talento lo llevó a consolidarse en equipos importantes como el Manchester City y el West Ham United, donde se convirtió en un jugador clave por su rendimiento.
Su buen nivel en el ámbito local y regularidad le permitió alcanzar uno de los mayores logros de su carrera: ser convocado a la Selección de Inglaterra para disputar el Mundial de 2002. A pesar de haber tenido una gran carrera, el retiro trajo consigo una serie de inconvenientes que lo pusieron contra las cuerdas. Deudas millonarias y mala administración lo obligaron a reveitnarse desde cero.
Trevor Sinclair y su paso por el fútbol
Formado en las inferiores del Blackpool, Sinclair se consolidó como una promesa del fútbol inglés gracias a su talento. Su crecimiento lo llevó al Queens Park Rangers, donde fue importante en el equipo y asumió liderazgo a pesar de su juventud.
Uno de sus pasos más recordados fue en el West Ham United, club con el que conquistó la Copa Intertoto de la UEFA en 2000. Más tarde continuó su carrera en el City, donde volvió a mostrar un alto nivel que lo impulsó a la Selección de Inglaterra.
Con el combinado nacional, Sinclair vivió su gran experiencia en el Mundial de Corea-Japón 2002, participando en la campaña que llevó a Inglaterra hasta los cuartos de final.
Su vida después del retiro
Tras su retiro en 2008, Sinclair siguió vinculado al fútbol trabajando como comentarista en medios deportivos. Sin embargo, con el paso del tiempo, su situación financiera comenzó a empeorar.
En los últimos años, acumuló una deuda con el organismo tributario británico (HMRC) de alrededor de 26.000 libras, correspondiente al período 2021-2022. La falta de pago y de respuestas ante los reclamos oficiales derivó en que la entidad impulsara su declaración de bancarrota.
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