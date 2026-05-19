Clima tenso en el Ascenso: vandalizaron el auto del entrenador de San Miguel tras sufrir una goleada

Embed Clima pesado en #SanMiguel. Así habría quedado el auto del "Sapo" Coleoni pic.twitter.com/tS8EBNEwb4 — Revista Ascenso (@revistaascenso) May 18, 2026

Más allá del duro golpe sufrido en territorio santiagueño, el malestar de la parcialidad de San Miguel venía acumulándose desde semanas anteriores, donde ya se habían registrado banderas y pasacalles de advertencia hacia el plantel. El equipo arrastra una preocupante racha de cinco compromisos consecutivos sin conocer la victoria (tres empates y dos caídas), un bajón que los dejó estancados con 15 unidades en la decimocuarta posición de la Zona A, a la misma distancia de los puestos de Reducido que de la zona de descenso directo.

En medio de una profunda incertidumbre institucional y con la continuidad del director técnico cordobés pendiendo de un hilo, el plantel deberá volver a verse las caras en los entrenamientos semanales. Con los ánimos sumamente caldeados, San Miguel tendrá la difícil obligación de aislarse del factor externo para recibir el próximo sábado a Almirante Brown, en un partido que pasó de ser una fecha más a convertirse en una auténtica caldera.