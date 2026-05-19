Clima tenso en el Ascenso: vandalizaron el auto del entrenador de San Miguel tras sufrir una goleada
Luego de la dura derrota por 4-0 ante Mitre en Santiago del Estero, se viralizó un video que muestra el vehículo del DT con sus cuatro neumáticos destruidos.
El presente futbolístico de San Miguel atraviesa su momento más crítico en la Primera Nacional y la tensión deportiva terminó de cruzar la frontera de la violencia. La dura goleada sufrida este domingo en Santiago del Estero caló hondo en los hinchas y, pocas horas después, el foco de conflicto se trasladó directamente a los bienes personales del entrenador, Gustavo "Sapito" Coleoni.
A través de las redes sociales de diversos medios partidarios del ascenso, comenzó a circular un preocupante video filmado en la vía pública. En el registro se puede observar un automóvil Volkswagen de color azul estacionado con las cuatro cubiertas completamente tajeadas y desinfladas. La filmación, que incluye una voz en off comentando con ironía la escena, cierra con una frase que no deja lugar a dudas sobre el destinatario del mensaje mafioso: "Chau Sapito papá".
Clima tenso en el Ascenso: vandalizaron el auto del entrenador de San Miguel tras sufrir una goleada
El detonante de este violento episodio fue la catastrófica actuación del equipo en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione. San Miguel cayó sin atenuantes por 4-0 frente a un Mitre implacable que facturó por intermedio de Marcos Machado (de penal), Iván Antunes, Santiago Rosales y Agustín Ramírez.
Para colmo de males, el trámite del partido para el conjunto de Los Polvorines fue una pesadilla disciplinaria: el "Trueno Verde" terminó jugando con nueve hombres debido a las tempranas expulsiones de Damián Adín y el experimentado mediocampista Leandro Desábato durante la primera mitad, lo que terminó de desnaturalizar el planteo táctico de Coleoni.
Más allá del duro golpe sufrido en territorio santiagueño, el malestar de la parcialidad de San Miguel venía acumulándose desde semanas anteriores, donde ya se habían registrado banderas y pasacalles de advertencia hacia el plantel. El equipo arrastra una preocupante racha de cinco compromisos consecutivos sin conocer la victoria (tres empates y dos caídas), un bajón que los dejó estancados con 15 unidades en la decimocuarta posición de la Zona A, a la misma distancia de los puestos de Reducido que de la zona de descenso directo.
En medio de una profunda incertidumbre institucional y con la continuidad del director técnico cordobés pendiendo de un hilo, el plantel deberá volver a verse las caras en los entrenamientos semanales. Con los ánimos sumamente caldeados, San Miguel tendrá la difícil obligación de aislarse del factor externo para recibir el próximo sábado a Almirante Brown, en un partido que pasó de ser una fecha más a convertirse en una auténtica caldera.
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