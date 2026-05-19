El jugador que salió del futbol argentino, llegó a Italia y luego de su retiro trabajó en una ferretería

Tras su etapa en Atalanta, regresó a Argentina y se sumó a Central para disputar la Primera B Nacional. Sin embargo, siguió compitiendo hasta 2018, cuando decidió colgar los botines en Platense con 37 años.

Su vida después del retiro

Después de dejar el fútbol, Talamonti decidió instalarse nuevamente en su pueblo natal y comenzar una nueva etapa lejos del fútbol. Allí puso en marcha una ferretería, con la idea de llevar una vida más calmada y dedicarle más tiempo a su familia, algo que su carrera deportiva le había limitado durante muchos años.