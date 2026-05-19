El jugador que salió del futbol argentino, llegó a Italia y luego de su retiro trabajó en una ferretería
Debutó en Central y luego de su paso por el viejo continente jugó en diferentes equipos del ascenso. Luego de su retiro, se radicó en la localidad santafesina de Álvarez. Descubrí todos los detalles en la nota.
Leonardo Talamonti construyó una carrera sólida en el fútbol, con pasos por clubes como Rosario Central, River Plate y la Lazio de Italia. Tras su etapa en Europa, en 2011 regresó a la Argentina y continuó jugando en el ascenso, antes de colgar de forma definitiva los botines.
Con el retiro ya encaminado, decidió radicarse en Álvarez, su pueblo natal en Santa Fe, donde dejó atrás su carrera profesional dentro del verde césped para enfocarse en un nuevo proyecto personal: abrió una ferretería, con el objetivo de comenzar una nueva etapa en su vida.
Leonardo Talamonti y su paso por el fútbol
Talamonti inició su camino en el fútbol en las divisiones juveniles de Rosario Central, donde se ganó un lugar por su firmeza en la defensa. Ese rendimiento le permitió proyectarse hacia el exterior y dar el salto al fútbol europeo, más precisamente a la Lazio de Italia.
Luego regresó a la Argentina para sumarse a River, club en el que jugó entre 2005 y 2006, compartiendo plantel con futbolistas de alto nivel. Más adelante volvió a Europa para jugar en Atalanta, donde permaneció hasta 2011.
Tras su etapa en Atalanta, regresó a Argentina y se sumó a Central para disputar la Primera B Nacional. Sin embargo, siguió compitiendo hasta 2018, cuando decidió colgar los botines en Platense con 37 años.
Su vida después del retiro
Después de dejar el fútbol, Talamonti decidió instalarse nuevamente en su pueblo natal y comenzar una nueva etapa lejos del fútbol. Allí puso en marcha una ferretería, con la idea de llevar una vida más calmada y dedicarle más tiempo a su familia, algo que su carrera deportiva le había limitado durante muchos años.
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