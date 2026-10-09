Por qué Arruabarrena analiza dejar a Leandro Paredes en el banco de Boca ante Instituto
El capitán del Xeneize podría comenzar como suplente en el encuentro frente al líder de la zona, luego de acumular cuatro partidos consecutivos como titular.
Boca podría presentar una de sus modificaciones más importantes en el partido frente a Instituto de Córdoba, por el Torneo Clausura 2026. Rodolfo Arruabarrena analiza darle descanso a Leandro Paredes, una de las piezas fundamentales del equipo, con la mirada puesta en las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.
El mediocampista, que viene de disputar cuatro encuentros consecutivos sin descanso, tendría un lugar en el banco de suplentes en el compromiso que se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes. La decisión responde a la necesidad de administrar las cargas físicas de un futbolista determinante para el funcionamiento colectivo del conjunto de La Ribera.
La seguidilla de compromisos que afronta el Xeneize durante octubre obliga al cuerpo técnico a evaluar alternativas para evitar que el desgaste acumulado afecte el rendimiento de sus principales figuras. En ese contexto, el 5 aparece como uno de los jugadores que podrían tener una pausa estratégica antes de una instancia decisiva en el plano internacional.
Boca prepara una rotación: Arruabarrena preservaría a Paredes
El calendario es uno de los principales motivos detrás de la posible ausencia del mediocampista en el equipo titular. Boca deberá enfrentar a Instituto y luego concentrarse en la serie frente a Vasco da Gama, cuyo primer partido está previsto para el martes 13 de octubre en La Bombonera. La revancha se disputará una semana más tarde en Brasil, aunque la sede todavía debía definirse según la información publicada.
Ante ese panorama, el Vasco pretende que Paredes llegue en las mejores condiciones posibles a los encuentros coperos. Su experiencia, capacidad para distribuir el juego y liderazgo dentro del campo lo convierten en una pieza difícil de reemplazar, pero el cuerpo técnico considera que también necesita administrar sus minutos.
Si finalmente comienza el partido ante Instituto entre los suplentes, el capitán podría ingresar durante el segundo tiempo en caso de que el desarrollo del encuentro lo requiera. De esa manera, el cuerpo técnico intentaría equilibrar la necesidad de competir por el Clausura con la obligación de cuidar a uno de sus futbolistas más importantes.
La molestia muscular que preocupa en Boca
Además de la acumulación de partidos, hay otro factor que influye en la decisión del entrenador: Paredes arrastra una molestia en el isquiotibial desde hace un tiempo. Esa situación habría condicionado su rendimiento físico y lo habría llevado a regular algunos esfuerzos durante los encuentros.
El mediocampista suele tener un papel central en la distribución de la pelota y en las acciones de pelota parada. Sin embargo, en las últimas presentaciones había reducido su participación en esa faceta del juego, una señal que alimentó la necesidad de administrar sus cargas.
Frente a Unión, el campeón del mundo volvió a tener protagonismo en una acción de pelota detenida al asistir a Lautaro Di Lollo para el gol de Boca. Esa jugada reflejó la importancia de su precisión en los envíos, una característica que el equipo busca aprovechar especialmente en partidos cerrados. La intención de Arruabarrena sería evitar que la molestia se agrave y comprometa su disponibilidad para la Sudamericana.
¿Cuándo fue la última vez que Paredes no fue titular?
La última ocasión en la que Paredes no comenzó un partido de Boca desde el arranque fue el 11 de septiembre, cuando el equipo derrotó 3-1 a Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura. Aquella decisión también estuvo relacionada con la necesidad de preservarlo antes de un compromiso internacional.
En ese momento, el cuerpo técnico buscaba que llegara en condiciones al partido de vuelta contra San Pablo, disputado en el estadio Morumbí. La coincidencia refuerza la idea de que el descanso del mediocampista responde a una planificación deportiva y no necesariamente a una pérdida de protagonismo dentro del equipo.
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