Por qué Arruabarrena analiza dejar a Leandro Paredes en el banco de Boca ante Instituto

Si finalmente comienza el partido ante Instituto entre los suplentes, el capitán podría ingresar durante el segundo tiempo en caso de que el desarrollo del encuentro lo requiera. De esa manera, el cuerpo técnico intentaría equilibrar la necesidad de competir por el Clausura con la obligación de cuidar a uno de sus futbolistas más importantes.

La molestia muscular que preocupa en Boca

Además de la acumulación de partidos, hay otro factor que influye en la decisión del entrenador: Paredes arrastra una molestia en el isquiotibial desde hace un tiempo. Esa situación habría condicionado su rendimiento físico y lo habría llevado a regular algunos esfuerzos durante los encuentros.

El mediocampista suele tener un papel central en la distribución de la pelota y en las acciones de pelota parada. Sin embargo, en las últimas presentaciones había reducido su participación en esa faceta del juego, una señal que alimentó la necesidad de administrar sus cargas.

Frente a Unión, el campeón del mundo volvió a tener protagonismo en una acción de pelota detenida al asistir a Lautaro Di Lollo para el gol de Boca. Esa jugada reflejó la importancia de su precisión en los envíos, una característica que el equipo busca aprovechar especialmente en partidos cerrados. La intención de Arruabarrena sería evitar que la molestia se agrave y comprometa su disponibilidad para la Sudamericana.

¿Cuándo fue la última vez que Paredes no fue titular?

La última ocasión en la que Paredes no comenzó un partido de Boca desde el arranque fue el 11 de septiembre, cuando el equipo derrotó 3-1 a Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura. Aquella decisión también estuvo relacionada con la necesidad de preservarlo antes de un compromiso internacional.

En ese momento, el cuerpo técnico buscaba que llegara en condiciones al partido de vuelta contra San Pablo, disputado en el estadio Morumbí. La coincidencia refuerza la idea de que el descanso del mediocampista responde a una planificación deportiva y no necesariamente a una pérdida de protagonismo dentro del equipo.