Si bien Aranda siempre fue considerado una pieza clave en la estructura ofensiva, su falta de continuidad —apenas sumó minutos en dos encuentros desde su regreso tras una larga inactividad— abría un interrogante en la previa de una definición de semejante exigencia. Finalmente, el "Vasco" apostó por su jerarquía técnica desde el arranque, dejando a Velasco como alternativa en el banco de suplentes.

La formación confirmada de Boca vs. Atlético Mineiro por Rodolfo Arruabarrena

Con las dos variantes definidas y el resto de la base habitual que sale de memoria, así formará Boca Juniors en Barranquilla:

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena