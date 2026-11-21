Los 11 de Rodolfo Arruabarrena para la final de la Copa Sudamericana
Boca enfrenta a Atlético Mineiro este sábado en Barranquilla en busca del título, y el DT definió el equipo.
A pocas horas del pitazo inicial en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Rodolfo Arruabarrena definió la formación de Boca para enfrentar a Atlético Mineiro este sábado desde las 19:30 en la gran final de la Copa Sudamericana 2026.
Con el plantel completo a disposición en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el entrenador "xeneize" disipó las últimas dudas tácticas y confirmó dos modificaciones respecto del once que viene de golear a Banfield por la Copa Argentina.
Además del esperado regreso de Lautaro Blanco al lateral izquierdo en reemplazo de Malcom Braida tras superar una fatiga muscular, la gran novedad pasa por el frente de ataque: Tomás Aranda le ganó la pulseada a Alan Velasco y será titular junto a Miguel Merentiel y Sebastián Villa.
Por qué Tomás Aranda se metió en el equipo titular de Boca
La elección del enganche surgido de las divisiones inferiores de la Ribera respondió a una búsqueda futbolística clara del cuerpo técnico: sumar asociación y generación de juego en tres cuartos de cancha para conectar a Leandro Paredes con los delanteros.
Si bien Aranda siempre fue considerado una pieza clave en la estructura ofensiva, su falta de continuidad —apenas sumó minutos en dos encuentros desde su regreso tras una larga inactividad— abría un interrogante en la previa de una definición de semejante exigencia. Finalmente, el "Vasco" apostó por su jerarquía técnica desde el arranque, dejando a Velasco como alternativa en el banco de suplentes.
La formación confirmada de Boca vs. Atlético Mineiro por Rodolfo Arruabarrena
Con las dos variantes definidas y el resto de la base habitual que sale de memoria, así formará Boca Juniors en Barranquilla:
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena
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