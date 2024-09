Por qué Franco Colapinto no corre este domingo en la Fórmula 1

Pese a no haber logrado sumar puntos, el argentino volvió a demostrar que está a la altura de la máxima categoría del automovilismo. Venía de hacer historia con su noveno puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán, en el complicado circuito de Bakú.

Ahora, el oriundo de Pilar pondrá todos los focos en su próxima carrera y tiene la misión de seguir ratificando el gran nivel que generó la sorpresa en la escudería que apostó muy fuerte por él.

Por qué Franco Colapinto no corre en la Fórmula 1 este domingo 29 de septiembre

Franco Colapinto no corre este domingo, ya que no hay competencia oficial de Fórmula 1. El calendario establece que no habrá acción hasta el fin de semana del 20 de octubre.

La competencia permanecerá pausada durante este y los siguientes tres fines de semana.

Cuándo es la próxima carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1

La próxima carrera en el campeonato de la Fórmula 1 será el 20 de octubre, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, en Austin.

El Circuito de las Américas (COTA) está ubicado en Austin, Texas, y es conocido por su diseño innovador. Inaugurado en 2012 y diseñado por Hermann Tilke, el circuito tiene una longitud de 5.513 metros y cuenta con 20 curvas que combinan elementos de circuitos icónicos como Silverstone y Hockenheimring. Sin lugar a dudas que será una parada más que interesante para el piloto argentino que buscará volver a sumar puntos para su escudería.

Las próximas carreras de Franco Colapinto en la Fórmula 1 en 2024

Estados Unidos | Austin - Circuito de las Américas : 20 de octubre

: 20 de octubre México | Autódromo Hermanos Rodríguez : 27 de octubre

: 27 de octubre Brasil | Interlagos : 3 de noviembre

: 3 de noviembre Las Vegas | Las Vegas : 24 de noviembre

: 24 de noviembre Qatar | Losail : 1 de diciembre

: 1 de diciembre Abu Dhabi | Yas Marina: 8 de diciembre