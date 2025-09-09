El gesto de Franco Colapinto a Zaira Nara que despertó rumores de romance

Revelaron el detalle que confirmaría el romance entre Zaira Nara y Victorio D'Alessandro

Zaira Nara cumplió años y lo festejó con una megafiesta, como era de esperarse, se dieron a conocer algunos detalles de lo que ocurrió en el evento. A raíz de esto, este lunes, en Intrusos, revelaron que la modelo estaría iniciando un romance con un reconocido actor.

La encargada de contar todo fue Paula Varela y dejó a todos sorprendidos con lo que dijo. "Estaba en la fiesta de cumpleaños de Zaira. Él no tiene hijos, es el actor Vico D'Alessandro. Ellos se conocen hace mucho tiempo, son amigos de hace muchos años y se están acercando". Por su parte, el conductor Adrián Pallares sumó: "Él es un tipo muy bajo perfil, que ha tenido muchas relaciones".

Zaira Nara Vico Dalessandro

A esto, se sumó Karina Iavícoli, que también sumó información de cómo se habrían conocido."Él está haciendo una obra de teatro, la invitó a Zaira. Y ella habría tenido un tema con Facundo Pieres porque se le habrían complicado las fechas de finalización de su pareja con sus encuentros con Vico. A mí me escribe un amigo de Vico y me dice que acá hay un problema: Vico está enamorado de Zaira pero ella no tanto, a ella le gusta y está todo bien".

Paula Varela intervino nuevamente y agregó que delante de los invitados no hubo ningún tipo de afecto: "Me dijeron que en el cumpleaños no se los vio chapando ni nada, que se quieren cuidar y no hacerlo mediático. Me dicen que hacen un tiempito que están".

Finalmente, Iavícoli reveló una información más que picante que sorprendió a todos: "Franco Massini, que sabe de este romance, ayudó a despistar en el cumpleaños, porque el día de la fiesta lo habrían hecho en el baño, es mucha la pasión que tienen, y Franco hizo de campana".