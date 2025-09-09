El gesto de Franco Colapinto a Zaira Nara que despertó rumores de romance
El piloto de Alpine comenzó a ser vinculado a la hermana de Wanda tras una inesperada actitud que llamó la atención de todos.
Zaira Nara celebró su cumpleaños con una gran fiesta y quedó envuelta en diferentes rumores. Primero, se la vinculó con Victorio D'Alessandro y aseguraban que estaban iniciando un romance, por lo que la modelo tuvo que salir a desmentir la información. Lejos de que las aguas se calmen, ahora los rumores de un posible acercamiento con Franco Colapinto comenzaron a correr.
El piloto de Alpine es muy activo en las redes sociales y, en las últimas horas, tuvo un gesto que llamó mucho la atención y dio de qué hablar. Es que Franco generó revuelo al darle "like" a un video de Zaira bailando durante el festejo de su cumpleaños número 37.
Juariu, reconocida influencer, logró detectar esto y rápidamente lo subió a su cuenta de Instagram, donde sus seguidores también replicaron la imagen y se volvió viral en cuestión de minutos. “El like de Franco en la publicación de Zaira bailando en su cumple”, escribió Juariu, adjuntando la captura que mostraba lo que ella estaba relatando.
Además, la influencer y panelista agregó un comentario picante: “Colapinto busca. Zaira soltera”.
Revelaron el detalle que confirmaría el romance entre Zaira Nara y Victorio D'Alessandro
Zaira Nara cumplió años y lo festejó con una megafiesta, como era de esperarse, se dieron a conocer algunos detalles de lo que ocurrió en el evento. A raíz de esto, este lunes, en Intrusos, revelaron que la modelo estaría iniciando un romance con un reconocido actor.
La encargada de contar todo fue Paula Varela y dejó a todos sorprendidos con lo que dijo. "Estaba en la fiesta de cumpleaños de Zaira. Él no tiene hijos, es el actor Vico D'Alessandro. Ellos se conocen hace mucho tiempo, son amigos de hace muchos años y se están acercando". Por su parte, el conductor Adrián Pallares sumó: "Él es un tipo muy bajo perfil, que ha tenido muchas relaciones".
A esto, se sumó Karina Iavícoli, que también sumó información de cómo se habrían conocido."Él está haciendo una obra de teatro, la invitó a Zaira. Y ella habría tenido un tema con Facundo Pieres porque se le habrían complicado las fechas de finalización de su pareja con sus encuentros con Vico. A mí me escribe un amigo de Vico y me dice que acá hay un problema: Vico está enamorado de Zaira pero ella no tanto, a ella le gusta y está todo bien".
Paula Varela intervino nuevamente y agregó que delante de los invitados no hubo ningún tipo de afecto: "Me dijeron que en el cumpleaños no se los vio chapando ni nada, que se quieren cuidar y no hacerlo mediático. Me dicen que hacen un tiempito que están".
Finalmente, Iavícoli reveló una información más que picante que sorprendió a todos: "Franco Massini, que sabe de este romance, ayudó a despistar en el cumpleaños, porque el día de la fiesta lo habrían hecho en el baño, es mucha la pasión que tienen, y Franco hizo de campana".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario