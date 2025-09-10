Flavio Briatore reveló el motivo por el que Franco Colapinto seguirá con Alpine en la Fórmula 1 en 2026
El asesor italiano dejó entender que Franco Colapinto seguirá como compañero de Gasly, buscando estabilidad en el equipo: todos los detalles.
Después de semanas de incertidumbre y declaraciones críticas, Flavio Briatore dejó entrever que Franco Colapinto continuará como piloto titular de Alpine en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El histórico dirigente italiano, que ahora cumple funciones como asesor principal del equipo francés, sorprendió al respaldar públicamente al piloto argentino tras sus sólidas actuaciones en Zandvoort y Monza.
En diálogo con la agencia AFP, Briatore admitió que la continuidad tanto de Colapinto como de Pierre Gasly es vista como un paso fundamental para construir un proyecto competitivo de cara al futuro inmediato. “El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de mantener a los dos mismos pilotos forma parte de esa estabilidad“, expresó.
Aunque aclaró que “aún no hemos tomado una decisión”, sus propias palabras parecieron anticipar el anuncio: “Normalmente ‘estabilidad’ significa que los mantendremos a ambos. Lo más importante es hacer un coche que rinda”.
El cambio de postura de Briatore resulta notorio. Apenas unas semanas atrás, había sido duro con el rendimiento de Colapinto, sembrando dudas sobre su permanencia en el equipo. Sin embargo, las últimas actuaciones del argentino habrían inclinado la balanza a su favor. A pesar de que aún se tomarían “dos o tres carreras más” para tomar una decisión definitiva, el panorama luce favorable para el joven piloto de Pilar.
Un 2026 clave para Alpine
Más allá de las decisiones sobre la alineación de pilotos, Briatore también puso la mira en el 2026, año en el que Alpine contará con motores Mercedes. Para el italiano, no habrá margen para las excusas. “En 2026 tendremos una motorización como la de los demás. Ya no tendremos excusas, el equipo lo tiene todo para triunfar”, aseguró.
El objetivo es claro: dejar atrás los puestos de retaguardia y competir por podios. “Podemos lograr podios el próximo año. Tenemos el potencial para estar en el Top 6, e incluso en el Top 4 si todo sale bien. No he vuelto para ser un turista”, sentenció.
Para lo que resta de 2025, Briatore fue tajante: no se esperan grandes resultados. “Alpine no tiene la capacidad de desarrollar el auto de 2025 y, al mismo tiempo, crear el nuevo coche para 2026”, explicó. Así, los ocho Grandes Premios restantes del calendario parecen servir más como preparación para el futuro que como una oportunidad de recuperación inmediata.
