Flavio Briatore reveló el motivo por el que Franco Colapinto seguirá con Alpine en la Fórmula 1 en 2026

Un 2026 clave para Alpine

Más allá de las decisiones sobre la alineación de pilotos, Briatore también puso la mira en el 2026, año en el que Alpine contará con motores Mercedes. Para el italiano, no habrá margen para las excusas. “En 2026 tendremos una motorización como la de los demás. Ya no tendremos excusas, el equipo lo tiene todo para triunfar”, aseguró.

El objetivo es claro: dejar atrás los puestos de retaguardia y competir por podios. “Podemos lograr podios el próximo año. Tenemos el potencial para estar en el Top 6, e incluso en el Top 4 si todo sale bien. No he vuelto para ser un turista”, sentenció.

Para lo que resta de 2025, Briatore fue tajante: no se esperan grandes resultados. “Alpine no tiene la capacidad de desarrollar el auto de 2025 y, al mismo tiempo, crear el nuevo coche para 2026”, explicó. Así, los ocho Grandes Premios restantes del calendario parecen servir más como preparación para el futuro que como una oportunidad de recuperación inmediata.