Franco Colapinto interrumpió la conferencia en Monza: el motivo detrás de su reacción
El pilarense debió detenerse en plena rueda de prensa tras el GP de Italia. Se repuso enseguida y explicó que el calor y el esfuerzo lo habían agotado.
Tras finalizar 17º en el Gran Premio de Italia, Franco Colapinto participó de la rueda de prensa habitual con los medios acreditados. En medio de sus declaraciones, el piloto argentino sorprendió al bajar la cabeza, detenerse y apartarse unos segundos. Allí tomó agua, se secó la transpiración con una toalla y, al recuperarse, continuó normalmente con sus declaraciones.
“Franco simplemente tenía calor y necesitaba un momento para refrescarse y tomar algo”, aseguraron desde Alpine. El propio jefe de prensa de la escudería, Sam Mallinson, se acercó para asistir al joven piloto.
El periodista español Jorge Peiró, presente en el lugar, aclaró: “No se desvaneció. Estaba muy cansado, dejó de hablar y tuvo que parar. Pero fue un momento y luego volvió a hablar”. Durante la carrera, Colapinto ya había mencionado por radio algunas molestias físicas vinculadas a calambres.
Un domingo complicado en pista
El bonaerense partió desde el puesto 16 y llegó 17º en el histórico circuito de Monza. A pesar de superar a Pierre Gasly en clasificación, el Alpine A525 volvió a quedar en evidencia frente a la potencia de los motores Mercedes, Ferrari y Honda, con una desventaja estimada de 20 a 30 caballos de fuerza. El argentino llegó a ubicarse 11º antes de su detención en la vuelta 33, pero sobre el final recibió la orden de cederle la posición a Gasly, quien con neumáticos blandos lo superó fácilmente.
La victoria fue para Max Verstappen con Red Bull, seguido por los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. El equipo inglés, además, se mantiene como líder del Mundial de Constructores, mientras Alpine sigue en el último lugar.
La próxima cita será el 21 de septiembre en el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito de Bakú, donde Colapinto consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1 en 2024.
