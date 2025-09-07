Franco Colapinto interrumpió la conferencia en Monza: el motivo detrás de su reacción

La victoria fue para Max Verstappen con Red Bull, seguido por los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. El equipo inglés, además, se mantiene como líder del Mundial de Constructores, mientras Alpine sigue en el último lugar.

La próxima cita será el 21 de septiembre en el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito de Bakú, donde Colapinto consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1 en 2024.