Por qué la Selección Argentina postergó su viaje a Córdoba: la explicación de Scaloni
Scaloni contó que el vuelo salía a las 15 y que la tormenta estaba anunciada para las 17. La Selección Argentina viaja a Córdoba el martes 17.
La Selección Argentina iba a viajar este lunes 16 de noviembre a Córdoba, donde enfrentará a Costa Rica. Al final lo hará el martes 17, el mismo día del partido. Lionel Scaloni explicó el motivo en la conferencia de prensa en Ezeiza: el avión salía a las 10.30 y la tormenta estaba prevista para para ese horario.
Lionel Scaloni explicó por qué la Selección Argentina no viajó el lunes
El DT reconoció que volar con ese margen le parecía “medio riesgoso, no me gusta”. Contó que él fue uno de los que entendió que lo mejor era pasar el viaje para el día siguiente. Para la capital cordobesa estaban pronosticadas fuertes lluvias este lunes. Por eso el plantel se quedó en el predio de la AFA y el último entrenamiento se hizo en Ezeiza, a las 18, y no en Córdoba, como estaba previsto.
IMPORTANTE: Lionel Scaloni confirmó la vuelta del Dibu Martínez y anticipó "4 o 5 cambios" ante Costa Rica
Cómo es la nueva agenda de la Selección Argentina
Con el cambio, la previa del amistoso queda así:
- Martes 17, primera hora: vuelo a Córdoba.
- Durante el día: concentración en un hotel céntrico de la ciudad, donde se espera una multitud de hinchas.
- Martes 17, 20 h: Argentina vs. Costa Rica en el Mario Alberto Kempes.
Los cambios que prepara Lionel Scaloni ante Costa Rica
En la misma conferencia, Scaloni confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez vuelve al arco. Explicó que ya estaba en condiciones ante Uruguay, pero que prefirieron cuidarlo. También anticipó cuatro o cinco cambios en el equipo, según cómo salga el último entrenamiento. Es el segundo amistoso de la fecha FIFA, después de la derrota 2-1 ante Uruguay en La Bombonera. Fue el primer partido de la Selección tras el retiro de Lionel Messi.
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