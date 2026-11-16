Lionel Scaloni explicó por qué la Selección Argentina no viajó el lunes

El DT reconoció que volar con ese margen le parecía “medio riesgoso, no me gusta”. Contó que él fue uno de los que entendió que lo mejor era pasar el viaje para el día siguiente. Para la capital cordobesa estaban pronosticadas fuertes lluvias este lunes. Por eso el plantel se quedó en el predio de la AFA y el último entrenamiento se hizo en Ezeiza, a las 18, y no en Córdoba, como estaba previsto.