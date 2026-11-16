Lionel Scaloni confirmó la vuelta del Dibu Martínez y anticipó "4 o 5 cambios" ante Costa Rica

Contra Uruguay, en el primer partido desde el retiro de Lionel Messi, la Selección no convenció en defensa. Scaloni evitó el dramatismo. Remarcó que cada partido con la camiseta argentina se juega al cien por ciento, sea amistoso u oficial, y que todo compromiso sirve. También destacó el apoyo de la gente, que según él siempre va a estar, cualquiera sea el proceso. Y sobre Costa Rica, que dirige Bryan Ruiz, expresó que es un rival importante y que juega bien.