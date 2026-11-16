Lionel Scaloni confirmó la vuelta del Dibu Martínez y anticipó "4 o 5 cambios" ante Costa Rica
Scaloni confirmó que el Dibu Martínez vuelve al arco de la Selección Argentina ante Costa Rica, el martes 17 a las 20 en el Kempes de Córdoba.
Lionel Scaloni confirmó en conferencia de prensa la vuelta de Emiliano “Dibu” Martínez al arco de la Selección Argentina y anticipó “4 o 5 cambios” para el amistoso ante Costa Rica. El partido se jugará este martes 17 de noviembre a las 20 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Es el segundo compromiso de la fecha FIFA, después de la derrota 2-1 ante Uruguay en La Bombonera.
El DT fue claro: “Emiliano va a atajar”. Contó que el arquero ya estaba en condiciones para el partido anterior, pero que hacerlo jugar implicaba un riesgo. Como el cuerpo técnico confía en Gerónimo Rulli, prefirieron cuidarlo. Sobre el resto del equipo, anticipó: “Vamos a hacer cuatro o cinco cambios, depende del entrenamiento”. El once se terminará de definir en la práctica de este lunes a las 18 en Ezeiza.
Según trascendió, por lo que se vio en el entrenamiento del domingo, dos centrales podrían debutar: Aaron Anselmino y Mariano Troilo. El resto de las variantes se espera de mitad de cancha hacia adelante.
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Contra Uruguay, en el primer partido desde el retiro de Lionel Messi, la Selección no convenció en defensa. Scaloni evitó el dramatismo. Remarcó que cada partido con la camiseta argentina se juega al cien por ciento, sea amistoso u oficial, y que todo compromiso sirve. También destacó el apoyo de la gente, que según él siempre va a estar, cualquiera sea el proceso. Y sobre Costa Rica, que dirige Bryan Ruiz, expresó que es un rival importante y que juega bien.
Cambio de planes: la Selección Argentina viaja el martes a Córdoba
El pronóstico de fuertes lluvias en Córdoba obligó a modificar la logística. Así quedó la agenda:
- Lunes 16, 18 h: último entrenamiento en Ezeiza.
- Martes 17, primera hora: vuelo a Córdoba y concentración en un hotel céntrico.
- Martes 17, 20 h: Argentina vs. Costa Rica en el Kempes.
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