El historial entre Argentina y Costa Rica antes del nuevo amistoso: quién ganó más
El seleccionado nacional recibe a Costa Rica este martes, desde las 20, en el Mario Alberto Kempes.
La Selección Argentina recibe a Costa Rica este martes, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el marco del último amistoso internacional de esta fecha FIFA de noviembre. El partido se podrá seguir en vivo por TyC Sports y Telefe.
El historial entre ambas selecciones cuenta con siete enfrentamientos, con una clara ventaja para la selección nacional, que se impuso en cinco oportunidades y empató las dos restantes. Costa Rica nunca pudo vencer a la "Albiceleste", por lo que buscará conseguir su primer triunfo este martes.
La selección comandada por Lionel Scaloni llega a este compromiso después de caer por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, en su última presentación. Por este motivo, buscará recuperarse en Córdoba y cerrar el año con una victoria, ya que disputará su último partido amistoso de 2026.
El historial Argentina vs. Costa Rica antes de cruzarse en Córdoba
Argentina y Costa Rica se enfrentaron en siete oportunidades a lo largo de la historia, con cinco triunfos para la "Albiceleste" y dos empates.
El último antecedente se remonta al 26 de marzo de 2024, cuando el equipo dirigido por Scaloni se impuso por 3-1 en un amistoso disputado en Los Ángeles, con goles de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. De esta manera, el seleccionado nacional buscará extender su racha invicta ante los centroamericanos en un nuevo cruce internacional.
Formaciones de Argentina vs. Costa Rica por un amistoso internacional
- Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz; Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
- Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Celso Borges, Roan Wilson, Carlos Mora, Josimar Alcócer; Kenyel Michel y Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.
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