El historial entre Argentina y Costa Rica antes del nuevo amistoso: quién ganó más

Argentina viene de caer ante Uruguay.

El último antecedente se remonta al 26 de marzo de 2024, cuando el equipo dirigido por Scaloni se impuso por 3-1 en un amistoso disputado en Los Ángeles, con goles de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. De esta manera, el seleccionado nacional buscará extender su racha invicta ante los centroamericanos en un nuevo cruce internacional.