Paro de colectivos parcial en la línea que recorre 30,99 kilómetros en reclamo de salario mínimo de $3.500.000
Trabajadores y delegados de la Línea 60 decretaron una asamblea permanente en la cabecera de Ingeniero Maschwitz que genera un paro de colectivos no total.
Los conflictos en el transporte público suman un nuevo capítulo. Trabajadores y delegados de la empresa MONSA (Línea 60) llevan adelante una asamblea permanente en la cabecera ubicada en la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, exigiendo una urgente recomposición salarial. El paro de colectivos no es total, pero afecta las frecuencias.
Los reclamos y el pedido de un salario mínimo de $3.500.000
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La medida de fuerza se da en el marco de la discusión paritaria prevista entre las cámaras empresarias y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Ante este escenario, el cuerpo de delegados reclama un salario básico de $3.500.000 y el cumplimiento en el pago de los viáticos dentro del cuarto día hábil del mes, al considerarlos parte integrante del haber.
Asimismo, el pliego de demandas de los choferes y el personal técnico incluye puntos clave para el sector:
- Equiparación salarial y jubilatoria entre los trabajadores del área técnica y los choferes.
- Que el costo total de los psicofísicos quede a cargo exclusivo de las empresas.
Debido a la asamblea iniciada por los trabajadores, el funcionamiento de las distintas ramales de la línea se encuentra afectado con demoras y servicios interrumpidos, generando complicaciones para los usuarios que cotidianamente utilizan el recorrido en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.
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