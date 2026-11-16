Paro de colectivos parcial en la línea que recorre 30,99 kilómetros en reclamo de salario mínimo de $3.500.000

La medida de fuerza se da en el marco de la discusión paritaria prevista entre las cámaras empresarias y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Ante este escenario, el cuerpo de delegados reclama un salario básico de $3.500.000 y el cumplimiento en el pago de los viáticos dentro del cuarto día hábil del mes, al considerarlos parte integrante del haber.