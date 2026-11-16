La pregunta tenía sentido: el staff tiene un lugar vacío desde la salida de Walter Samuel. El entrenador usó la ironía para darle la bienvenida al 10, pero en serio el mensaje fue otro. Lo imagina dentro de la cancha en la próxima Copa del Mundo y deja la idea de sumarlo al cuerpo técnico para cuando cuelgue los botines. La respuesta tiene otra lectura: Scaloni renovó su contrato con la AFA hasta el Mundial 2030, el mismo horizonte en el que ubica a Messi como jugador.