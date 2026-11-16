¿Messi vuelve a la Selección Argentina desde otro lugar? La respuesta de Scaloni
Scaloni cree que Messi seguirá jugando hasta 2030 y dijo que después será bienvenido en el cuerpo técnico de la Selección, que perdió a Walter Samuel.
Lionel Scaloni se tomó con humor una de las preguntas de la conferencia de prensa de este lunes 16 de noviembre en Ezeiza. Le consultaron si piensa en Lionel Messi como futuro integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina, y el DT le abrió las puertas entre risas: “Si quiere venir acá, sin ningún problema”. Enseguida aclaró que eso no va a pasar pronto, porque está convencido de que Messi va a seguir jugando hasta el Mundial 2030.
La pregunta tenía sentido: el staff tiene un lugar vacío desde la salida de Walter Samuel. El entrenador usó la ironía para darle la bienvenida al 10, pero en serio el mensaje fue otro. Lo imagina dentro de la cancha en la próxima Copa del Mundo y deja la idea de sumarlo al cuerpo técnico para cuando cuelgue los botines. La respuesta tiene otra lectura: Scaloni renovó su contrato con la AFA hasta el Mundial 2030, el mismo horizonte en el que ubica a Messi como jugador.
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El DT ya había explicado cómo seguirá el cuerpo técnico en la conferencia anterior, antes del amistoso con Uruguay. Dijo que, en principio, no van a incorporar a nadie y que creen que pueden seguir trabajando así. Si en el futuro hiciera falta, la ayuda podría llegar desde las selecciones juveniles.
Así quedó el cuerpo técnico de la Selección Argentina
- Director técnico: Lionel Scaloni
- Asistente técnico: Pablo Aimar
- Asistente técnico: Roberto Ayala
- Entrenador de arqueros: Martín Tocalli
- Preparador físico: Luis Martín
- Analista: Matías Manna
Este grupo de trabajo dirigirá a la Selección ante Costa Rica, este martes 17 a las 20, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Será el segundo amistoso de la fecha FIFA, después del 2-1 en contra con Uruguay en La Bombonera.
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