Por qué Lionel Messi no viajaría a Ecuador para jugar la última fecha de las Eliminatorias

Lionel Messi piensa en el objetivo del Inter Miami para el cierre del 2025

La decisión de preservarlo responde a un contexto exigente en su club. Inter Miami enfrenta un calendario apretado con nueve compromisos en apenas 35 días, incluyendo la pelea por clasificar a los Playoffs de la MLS. Después de haber cargado con lesiones musculares y una seguidilla intensa de partidos, necesita administrar esfuerzos para llegar en plenitud a los momentos decisivos de la temporada.

messi seleccion

El propio Scaloni entiende la situación: darle descanso ahora es una forma de cuidar a un futbolista que, incluso en la recta final de su carrera, sigue marcando diferencias. Al mismo tiempo, el club estadounidense celebra que su máxima figura pueda reincorporarse sin el desgaste de un viaje a Ecuador.

Todo se encamina entonces a un adiós que nadie quería tan pronto, pero que parecía inevitable. Este jueves, la cancha de River será testigo de una despedida histórica: Lionel Messi, el ídolo eterno, dirá adiós a las Eliminatorias en la Argentina con la camiseta que lo convirtió en leyenda mundial.