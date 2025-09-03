Por qué Lionel Messi no viajaría a Ecuador para jugar la última fecha de las Eliminatorias
Todo indica que el choque con Venezuela sería el adiós de Lionel Messi a la competencia sudamericana. El estadio Monumental se viste de despedida.
La Selección Argentina afrontará este jueves un partido con sabor especial. En el estadio Monumental, frente a Venezuela, Lionel Messi no solo comandará al equipo campeón del mundo en una nueva jornada de Eliminatorias Sudamericanas, sino que podría estar protagonizando su última función en esta competencia.
Según trascendió, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni evalúa no llevarlo a Guayaquil para el cierre ante Ecuador, priorizando su descanso y su regreso inmediato al Inter Miami.
El dato no pasa desapercibido: con la Copa del Mundo 2026 ya asegurada, Argentina no volvería a jugar Eliminatorias hasta 2031, dado que será uno de los anfitriones del Mundial 2030 junto a Uruguay y Paraguay. Para entonces, la "Pulga" tendría 44 años, por lo que todo indica que el encuentro contra la Vinotinto será su despedida definitiva de este torneo.
El Monumental, que tantas veces vibró con sus goles y sus gambetas, vivirá una jornada emotiva. Los hinchas ya palpitan un clima de homenaje anticipado, conscientes de que quizás no vuelvan a ver al capitán del seleccionado disputando un partido oficial de Eliminatorias en suelo argentino.
Lionel Messi piensa en el objetivo del Inter Miami para el cierre del 2025
La decisión de preservarlo responde a un contexto exigente en su club. Inter Miami enfrenta un calendario apretado con nueve compromisos en apenas 35 días, incluyendo la pelea por clasificar a los Playoffs de la MLS. Después de haber cargado con lesiones musculares y una seguidilla intensa de partidos, necesita administrar esfuerzos para llegar en plenitud a los momentos decisivos de la temporada.
El propio Scaloni entiende la situación: darle descanso ahora es una forma de cuidar a un futbolista que, incluso en la recta final de su carrera, sigue marcando diferencias. Al mismo tiempo, el club estadounidense celebra que su máxima figura pueda reincorporarse sin el desgaste de un viaje a Ecuador.
Todo se encamina entonces a un adiós que nadie quería tan pronto, pero que parecía inevitable. Este jueves, la cancha de River será testigo de una despedida histórica: Lionel Messi, el ídolo eterno, dirá adiós a las Eliminatorias en la Argentina con la camiseta que lo convirtió en leyenda mundial.
