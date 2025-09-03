Lionel Messi fue a ver "Rocky", la obra de Nico Vázquez y el público enloqueció

messi rocky

Una vez que finalizó la obra, como era de esperarse, el público que asistió y todos los que pasaron por el lugar se agolparon en la puerta del recinto para intentar tener contacto con el capitán de la Selección Argentina. Sin embargo, Messi salió del acompañado por el actor y por un gran operativo de seguridad, que lo escoltó hasta que subió a la camioneta que lo trasladaba de regreso al predio de la AFA.

Por otro lado, se espera que Nico Vázquez le devuelva la gentileza a su amigos y diga presente en el partido de la Selección Argentina ante Venezuela, por Eliminatorias Sudamericanas, que se disputará este jueves en el estadio Monumental y tendrá un condimento muy especial, ya que será el último duelo del rosarino con la camiseta Albiceleste en el país.