Por qué no juega Marcos Rojo en Racing ante Peñarol por la Copa Libertadores
En medio de la expectativa que generó su llegada a la "Academia", el defensor no es titular este martes en Montevideo por los octavos de final.
Racing visita este martes a Peñarol en Montevideo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, y en el equipo titular no está el experimentado defensor Marcos Rojo, la flamante incorporación.
El central de 35 años llegó a la "Academia" tras rescindir su vínculo con Boca, donde era referente y llegó a ser capitán. Y su arribo no fue sin polémicas, ya que había dudas sobre su inscripción para la disputa de las diferentes competencias por parte del conjunto de Avellaneda.
Finalmente, Marcos R., como es llamado en el mundo racinguista, fue anotado en la lista de buena fe del certamen continental, por lo que es parte de los convocados en el viaje a Uruguay.
Sin embargo, y mientras se especulaba con que pudiera estar desde el arranque este martes en el Estadio Campeón del Siglo, el defensor estará en el banco de suplentes.
Por qué Marcos Rojo no es titular en Peñarol vs. Racing
Marcos Rojo, refuerzo de jerarquía que se sumó esta semana y que ya dejó una frase que encendió a los hinchas, se encuentra disponible en el banco de suplentes de Racing, tras la definición del equipo por parte del entrenador Gustavo Costas.
"Sin dudas, para lo que uno vino acá, es a ganar la Copa", dijo el ex Boca en la previa, y contó que el propio Costas fue al hueso con su pedido. "Gustavo me dijo que quería un hijo de puta en el equipo", reveló entre risas en el video oficial del club.
Sin embargo, seguramente por el poco tiempo de trabajo que tuvo el defensor con el plantel de la "Academia", el aguerrido marcador central no fue incluido entre los 11 titulares. Si bien había dudas en la última línea, Marco Di Cesare y Nazareno Colombo ganaron la pulseada.
La alineación de Racing para visitar a Peñarol por la Copa Libertadores
Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.
