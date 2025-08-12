Por qué no juega Marcos Rojo en Racing ante Peñarol por la Copa Libertadores

Por qué Marcos Rojo no es titular en Peñarol vs. Racing

Marcos Rojo, refuerzo de jerarquía que se sumó esta semana y que ya dejó una frase que encendió a los hinchas, se encuentra disponible en el banco de suplentes de Racing, tras la definición del equipo por parte del entrenador Gustavo Costas.

"Sin dudas, para lo que uno vino acá, es a ganar la Copa", dijo el ex Boca en la previa, y contó que el propio Costas fue al hueso con su pedido. "Gustavo me dijo que quería un hijo de puta en el equipo", reveló entre risas en el video oficial del club.

Sin embargo, seguramente por el poco tiempo de trabajo que tuvo el defensor con el plantel de la "Academia", el aguerrido marcador central no fue incluido entre los 11 titulares. Si bien había dudas en la última línea, Marco Di Cesare y Nazareno Colombo ganaron la pulseada.

La alineación de Racing para visitar a Peñarol por la Copa Libertadores

Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.