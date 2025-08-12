Video: la risa de Marcos Rojo ante el curioso pedido de un fanático de Racing
El defensor fue sorprendido en Uruguay por una frase que desató su risa antes del duelo clave ante Peñarol por la Copa Libertadores.
Marcos Rojo, actual zaguero central de Racing, vivió un momento tan inesperado como gracioso a su llegada a Uruguay, donde el equipo de Gustavo Costas afrontará el primer capítulo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 frente a Peñarol. El plantel aterrizó en Montevideo con el objetivo de obtener un buen resultado en la ida, pero antes de pisar el césped, Rojo fue protagonista de una situación que rápidamente llamó la atención.
El ex defensor de Manchester United, de 35 años, se encontraba saludando y tomándose fotos con un grupo de hinchas que había viajado especialmente para alentar al equipo en este compromiso internacional. En medio del clima de entusiasmo, uno de los simpatizantes no dudó en lanzar un comentario que sorprendió a todos: “¡Rompelo a Salas, viniste para eso!”.
La referencia apuntaba al delantero de la Academia que se fue a River por la cláusula en este mercado de pases, y lejos de incomodarse, el exBoca soltó una carcajada espontánea que generó risas también en quienes estaban cerca. Sin emitir respuesta verbal, continuó su recorrido firmando autógrafos y sacándose fotos, en un ambiente distendido previo a un duelo que, sin embargo, promete alta intensidad dentro de la cancha.
El encuentro, programado para este martes a las 21:30, tendrá lugar en un Estadio Campeón del Siglo que se espera esté colmado: Racing buscará dar un paso importante en su objetivo de avanzar a los cuartos de final, mientras que Peñarol intentará hacer valer su localía y sumar ventaja para la revancha en Avellaneda.
Para Marcos, que llegó al conjunto de Avellaneda en este mercado tras su salida del Xeneize, será uno de sus primeros partidos internacionales con la camiseta albiceleste. Su experiencia y liderazgo serán claves para enfrentar a un rival que se caracteriza por su juego físico y su presión constante.
Aunque el episodio con el hincha quedó como una anécdota pintoresca, refleja todavía el enojo que dejó el exjugador de Palestino.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario