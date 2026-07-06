Portugal vs España EN VIVO por octavos de final del Mundial 2026: goles minuto a minuto y resultado al instante

Cómo llegan Portugal y España

Portugal llega a esta instancia luego de una trabajada victoria por 2 a 1 sobre Croacia. El equipo dirigido por Roberto Martínez sufrió durante buena parte del encuentro, pero reaccionó en el tramo final con los goles de Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos para sellar la clasificación.

Además, el encuentro podría marcar la despedida de Ronaldo de los Mundiales, ya que, a sus 41 años, todo indica que esta sería su última participación en la máxima cita del fútbol. Portugal buscará igualar o superar su mejor actuación histórica en la Copa del Mundo, cuando alcanzó las semifinales en 1966 y finalizó en el tercer puesto.

España, por su parte, mostró una versión muy sólida en su estreno en la fase eliminatoria y eliminó a Austria con un contundente 3 a 0, gracias a una actuación convincente del equipo.