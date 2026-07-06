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Portugal vs España EN VIVO por octavos de final del Mundial 2026: goles minuto a minuto y resultado al instante

España viene de eliminar a Austria en 16avos. 

España viene de eliminar a Austria en 16avos. 
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El seleccionado liderado por Ronaldo busca los cuartos de final ante España, que se perfila como uno de los serios candidatos al título. Los detalles en la nota.

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En uno de los cruces más esperados de la actual edición delMundial 2026, las poderosas selecciones de Portugal y España se miden este lunes en el imponente AT&T Stadium de Dallas. Ambos combinados europeos buscarán una victoria fundamental para sellar su clasificación a los codiciados cuartos de final del torneo.

El duelo entre España y Portugal por el pase a cuartos

  • Horario y TV: El trascendental encuentro comenzará a las 16:00 (hora de Argentina) y contará con la transmisión en vivo a través de la pantalla de DSports.

  • Sede de lujo: El escenario elegido para este choque definitorio es el moderno AT&T Stadium, ubicado en la ciudad de Dallas.

  • Lo que está en juego: El vencedor de esta vibrante llave avanzará de ronda y deberá enfrentarse en los cuartos de final al ganador del cruce que animarán Estados Unidos y Bélgica.

Minuto a minuto de España vs. Portugal

Cómo llegan Portugal y España

Portugal llega a esta instancia luego de una trabajada victoria por 2 a 1 sobre Croacia. El equipo dirigido por Roberto Martínez sufrió durante buena parte del encuentro, pero reaccionó en el tramo final con los goles de Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos para sellar la clasificación.

Además, el encuentro podría marcar la despedida de Ronaldo de los Mundiales, ya que, a sus 41 años, todo indica que esta sería su última participación en la máxima cita del fútbol. Portugal buscará igualar o superar su mejor actuación histórica en la Copa del Mundo, cuando alcanzó las semifinales en 1966 y finalizó en el tercer puesto.

España, por su parte, mostró una versión muy sólida en su estreno en la fase eliminatoria y eliminó a Austria con un contundente 3 a 0, gracias a una actuación convincente del equipo.

Formaciones de Portugal vs. España por los octavos de final del Mundial 2026

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