Portugal vs. España por los octavos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El seleccionado liderado por Ronaldo busca los cuartos de final ante España, que se perfila como uno de los serios candidatos al título. Los detalles en la nota.
Portugal y España juegan este lunes, desde las 16 (hora de Argentina), uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026.
El encuentro, que será televisado por DSports y TyC Sports, se disputará en el AT&T Stadium de Dallas y pondrá frente a frente a dos de las principales potencias del fútbol europeo. El ganador avanzará a los cuartos de final, donde se medirá con el vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bélgica.
Portugal llega a esta instancia luego de una trabajada victoria por 2 a 1 sobre Croacia. El equipo dirigido por Roberto Martínez sufrió durante buena parte del encuentro, pero reaccionó en el tramo final con los goles de Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos para sellar la clasificación.
Además, el encuentro podría marcar la despedida de Ronaldo de los Mundiales, ya que, a sus 41 años, todo indica que esta sería su última participación en la máxima cita del fútbol. Portugal buscará igualar o superar su mejor actuación histórica en la Copa del Mundo, cuando alcanzó las semifinales en 1966 y finalizó en el tercer puesto.
España, por su parte, mostró una versión muy sólida en su estreno en la fase eliminatoria y eliminó a Austria con un contundente 3 a 0, gracias a una actuación convincente del equipo.
Formaciones de Portugal vs. España por los octavos de final del Mundial 2026
Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.
Horario y televisación
- Hora: 16:00
- TV: DSports y TyC Sports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: AT&T Stadium de Dallas
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