Portugal vs. España por los octavos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Además, el encuentro podría marcar la despedida de Ronaldo de los Mundiales, ya que, a sus 41 años, todo indica que esta sería su última participación en la máxima cita del fútbol. Portugal buscará igualar o superar su mejor actuación histórica en la Copa del Mundo, cuando alcanzó las semifinales en 1966 y finalizó en el tercer puesto.