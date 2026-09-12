Premier League: el Chelsea del Dibu Martínez igualó con Hull y Barco sumó minutos en Stamford Bridge
El equipo de Xabi Alonso terminó 2-2 como local y no pudo aprovechar la posibilidad de acercarse al liderazgo. El arquero argentino fue titular y el ex Boca ingresó en el segundo tiempo.
Chelsea volvió a dejar puntos en la Premier League después de empatar 2-2 frente a Hull City en Stamford Bridge. El conjunto londinense tuvo que remontar el partido luego de quedar en desventaja y terminó conformándose con una igualdad que lo dejó con siete puntos en las primeras cuatro fechas.
El equipo de Xabi Alonso había conseguido ponerse arriba rápidamente. Morgan Rogers marcó a los siete minutos y parecía encaminar una tarde tranquila para el conjunto local. Sin embargo, Hull reaccionó y consiguió dar vuelta el marcador antes del descanso.
La remontada visitante tuvo un protagonista excluyente: Mohamed Belloumi. El delantero convirtió en dos oportunidades y aprovechó las dificultades que mostró Chelsea para contener los ataques de Hull. Con el 2-1, los Blues quedaron obligados a salir en busca de una reacción durante la segunda mitad.
En ese contexto apareció João Pedro. El brasileño recibió la asistencia de Cole Palmer y estableció el 2-2 a los 66 minutos, cuando Chelsea ya había asumido una postura mucho más ofensiva para intentar evitar la derrota.
El Dibu Martínez volvió a ser una pieza importante para los locales. El arquero argentino tuvo que intervenir en distintos momentos del encuentro y protagonizó una atajada clave ante Oli McBurnie, que evitó que Hull recuperara la ventaja.
También hubo presencia argentina en el segundo tiempo con el ingreso de Valentín Barco. El ex Boca entró desde el banco y disputó el tramo final del encuentro, en el que Chelsea buscó el tercer gol para quedarse con los tres puntos.
La victoria, sin embargo, nunca llegó. Hull logró aguantar los últimos ataques del conjunto londinense y se llevó un punto de Stamford Bridge. Con ocho unidades, el visitante continúa invicto después de cuatro jornadas y se mantiene como una de las revelaciones del arranque del torneo.
Para Chelsea, el empate lo deja con siete puntos y, de manera provisional, a dos de la cima. La posición podía modificarse con los partidos que todavía quedaban por disputarse durante la fecha.
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