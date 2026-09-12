Premier League: el Chelsea del Dibu Martínez igualó con Hull y Barco sumó minutos en Stamford Bridge

También hubo presencia argentina en el segundo tiempo con el ingreso de Valentín Barco. El ex Boca entró desde el banco y disputó el tramo final del encuentro, en el que Chelsea buscó el tercer gol para quedarse con los tres puntos.

La victoria, sin embargo, nunca llegó. Hull logró aguantar los últimos ataques del conjunto londinense y se llevó un punto de Stamford Bridge. Con ocho unidades, el visitante continúa invicto después de cuatro jornadas y se mantiene como una de las revelaciones del arranque del torneo.

Para Chelsea, el empate lo deja con siete puntos y, de manera provisional, a dos de la cima. La posición podía modificarse con los partidos que todavía quedaban por disputarse durante la fecha.