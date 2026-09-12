Desde qué puesto largará Franco Colapinto este domingo en el Gran Premio de España
El argentino completó una destacada actuación en el circuito madrileño y avanzó hasta la última instancia, mientras que Lando Norris se quedó con la pole.
Franco Colapinto cerró una de sus mejores clasificaciones en España desde su llegada a la Fórmula 1 y largará 9° en el Gran Premio de España, que se disputará este domingo. El argentino logró avanzar hasta la Q3 y volvió a quedar por delante de su compañero de Alpine, Pierre Gasly.
La jornada comenzó de manera positiva para Colapinto. En la Q1 consiguió marcar un tiempo de 1:33.963, registro que le permitió ubicarse noveno y superar a Gasly, quien terminó 12°. La sesión tuvo a Kimi Antonelli como el piloto más rápido, aunque Liam Lawson había liderado buena parte de la tanda.
El primer corte dejó varias sorpresas entre los eliminados. Carlos Sainz, Fernando Alonso, Sergio Pérez y Valtteri Bottas no consiguieron avanzar, mientras que Lance Stroll y Oliver Bearman ni siquiera pudieron establecer un tiempo de clasificación.
La gran actuación de Franco Colapinto en la Q2
El argentino tuvo que atravesar un momento de tensión durante la segunda tanda. Cuando intentaba completar una vuelta rápida, perdió el control de su Alpine en la zona de La Monumental y tuvo que abortar el intento.
Sin embargo, lejos de quedar condicionado por el episodio, Colapinto volvió a salir a pista y consiguió mejorar su registro. Con un tiempo de 1:33.038, terminó octavo y se aseguró un lugar entre los diez pilotos que disputarían la última instancia.
La Q2 terminó además con Gasly fuera de competencia. El francés finalizó 14° y quedó eliminado junto con Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda y Alexander Albon. Max Verstappen, por su parte, fue el más veloz de la tanda con el Red Bull.
Norris sorprendió y se quedó con la Pole
La definición de la Q3 tuvo un desenlace inesperado. Cuando todo parecía indicar que la pelea por el primer lugar estaría centrada entre Antonelli y Verstappen, Lando Norris apareció en su último intento y marcó 1:31.824 para quedarse con la Pole.
El piloto de McLaren había tenido un fin de semana sin demasiado protagonismo hasta ese momento, pero logró encontrar su mejor versión en la instancia decisiva y terminó desplazando a sus rivales.
Antonelli y Verstappen completaron las tres primeras posiciones, por lo que acompañarán a Norris en la primera fila de la grilla. Colapinto, en tanto, partirá desde el noveno lugar, en la quinta fila, con el objetivo de aprovechar el buen rendimiento mostrado por Alpine durante la clasificación y sumar puntos importantes en la carrera del domingo.
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