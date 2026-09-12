Desde qué puesto largará Franco Colapinto este domingo en el Gran Premio de España

La Q2 terminó además con Gasly fuera de competencia. El francés finalizó 14° y quedó eliminado junto con Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda y Alexander Albon. Max Verstappen, por su parte, fue el más veloz de la tanda con el Red Bull.

Norris sorprendió y se quedó con la Pole

La definición de la Q3 tuvo un desenlace inesperado. Cuando todo parecía indicar que la pelea por el primer lugar estaría centrada entre Antonelli y Verstappen, Lando Norris apareció en su último intento y marcó 1:31.824 para quedarse con la Pole.

El piloto de McLaren había tenido un fin de semana sin demasiado protagonismo hasta ese momento, pero logró encontrar su mejor versión en la instancia decisiva y terminó desplazando a sus rivales.

Antonelli y Verstappen completaron las tres primeras posiciones, por lo que acompañarán a Norris en la primera fila de la grilla. Colapinto, en tanto, partirá desde el noveno lugar, en la quinta fila, con el objetivo de aprovechar el buen rendimiento mostrado por Alpine durante la clasificación y sumar puntos importantes en la carrera del domingo.