Golazo viral: Borussia Dortmund le ganó al Paderborn y Nmecha se lució
El equipo alemán se impuso 3-0 como local y mantuvo su arranque perfecto en el torneo, con una figura inesperada que apareció en el complemento.
El Borussia Dortmund volvió a demostrar su contundencia y consiguió una nueva victoria en el campeonato. El conjunto Aurinegro derrotó 3-0 al Paderborn como local y continúa con puntaje perfecto, en una jornada que tuvo como gran protagonista a Felix Nmecha.
El equipo dirigido por el Dortmund salió a buscar el partido desde el inicio y encontró rápidamente la ventaja. Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando Fábio Silva, uno de los jugadores más destacados del comienzo de temporada, apareció para marcar el 1-0 y poner al local arriba en el marcador.
La primera mitad también tuvo como protagonista a Serhou Guirassy, aunque por una situación poco habitual. El delantero logró convertir dos veces en un lapso de poco más de quince minutos, pero ninguno de los tantos pudo ser convalidado: en ambas oportunidades el VAR determinó que estaba en posición adelantada.
Nmecha y una obra de arte para cerrar la goleada
El partido cambió definitivamente en el segundo tiempo con el ingreso de Felix Nmecha. El mediocampista alemán aprovechó su oportunidad desde el banco y rápidamente se convirtió en una pieza clave para que el Dortmund ampliara la diferencia.
El mundialista con Alemania apareció dentro del área y definió para establecer el 2-0. Sin embargo, todavía quedaba una escena más para cerrar la tarde de la mejor manera.
Nmecha volvió a ser protagonista con una impresionante media chilena. El futbolista conectó un espectacular voleo aéreo y sacó un remate que terminó en el fondo de la red para decretar el 3-0 definitivo.
De esta manera, el Borussia Dortmund sumó otra victoria, mantuvo su puntaje perfecto y se consolidó en lo más alto de la tabla. La goleada, además, tuvo una figura inesperada: Nmecha entró en el complemento y terminó dejando su sello con dos goles, incluido uno de enorme factura.
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