Golazo viral: Borussia Dortmund le ganó al Paderborn y Nmecha se lució

Nmecha volvió a ser protagonista con una impresionante media chilena. El futbolista conectó un espectacular voleo aéreo y sacó un remate que terminó en el fondo de la red para decretar el 3-0 definitivo.

De esta manera, el Borussia Dortmund sumó otra victoria, mantuvo su puntaje perfecto y se consolidó en lo más alto de la tabla. La goleada, además, tuvo una figura inesperada: Nmecha entró en el complemento y terminó dejando su sello con dos goles, incluido uno de enorme factura.