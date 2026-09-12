"Desastre potencial": Donald Trump habló sobre un conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por Malvinas

Las declaraciones de Trump se producen días después de que el Gobierno argentino relanzara su agenda sobre la cuestión Malvinas. El 4 de septiembre, el presidente Javier Milei anunció un paquete de medidas que incluyó la reglamentación de sanciones contra compañías que exploten hidrocarburos en el área sin autorización argentina, el refuerzo del presupuesto de Defensa y el proyecto de una Base Naval Integrada en Ushuaia.

La iniciativa oficial contempla, además, un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para ampliar las sanciones a empresas y proveedores vinculados con esas operaciones y crear un Consejo de Seguridad Nacional. En los días posteriores al anuncio, Milei afirmó que se habían abierto procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas con actividad directa o indirecta en la cuenca Malvinas.

El Gobierno sumó esta semana otra medida a ese esquema: por medio del Decreto 983/2026 creó en la Cancillería el Sistema de Articulación de la Política Exterior. El área deberá coordinar las acciones de los organismos estatales que puedan incidir en la política exterior y en el reclamo por las islas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. El Gobierno creó un área clave en Cancillería para reforzar el reclamo de soberanía sobre Malvinas.

El antecedente que elevó la tensión diplomática

A fines de agosto, Trump había señalado que no descartaba reconsiderar el respaldo estadounidense a la posición británica sobre las Malvinas.

“Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, respondió entonces cuando fue consultado por versiones periodísticas que indicaban que Washington evaluaba utilizar el tema como elemento de presión en las negociaciones con el Reino Unido sobre cuestiones vinculadas a defensa y a los compromisos asumidos en la Otan.

Aquella declaración fue interpretada como un posible cambio de postura por parte de Estados Unidos, país que históricamente mantuvo una posición cercana a Londres en la disputa.